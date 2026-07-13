Mamdani busca tecnólogos para dar "soluciones digitales a problemas públicos"

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El alcalde describió los procesos actuales como "confusos, desactualizados y lastrados por la burocracia", mientras que la jefa de Tecnología de su gobierno, Lisa Gelobter, consideró que simplificarlos gracias a la tecnología mejorará la confianza de la población

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, anunció este lunes que busca contratar ingenieros de software, diseñadores y otros tecnólogos para dar "soluciones digitales a los problemas públicos" y así aligerar la burocracia.

Mamdani, de 34 años, dijo en una rueda de prensa que creará "equipos de tecnología de interés público" (PIT, por su sigla en inglés) con esos perfiles tecnológicos para que colaboren con las agencias locales y aceleren los procesos administrativos de años a meses.

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El primer equipo PIT se dedicará a lanzar un portal digital específico para implementar una nueva norma de la Administración Mamdani que permite a los residentes cancelar sus suscripciones a plataformas en un solo clic.

El regidor socialista pretende crear otros tres equipos PIT, que se dedicarán a promover su "agenda de asequibilidad y excelencia pública", y un cuarto equipo financiado en parte por la Rockefeller Foundation y centrado en las comunidades marginadas.

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Mamdani describió los procesos actuales como "confusos, desactualizados y lastrados por la burocracia", mientras que la jefa de Tecnología de su gobierno, Lisa Gelobter, consideró que simplificarlos gracias a la tecnología mejorará la confianza de la población.

La convocatoria de tecnólogos abarca "gestores de producto, ingenieros de software, diseñadores, investigadores de usuario, diseñadores de servicio" y otros con experiencia y "comprometidos con el servicio público", indica.

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Desde que comenzó su mandato, Mamdani ha abogado por una mayor eficiencia y ordenado evaluaciones de todos los departamentos para aligerar la burocracia, incluyendo una Comisión de Eficiencia Gubernamental similar a la que tuvo el Gobierno de Donald Trump, dirigida por el magnate Elon Musk.