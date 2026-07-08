Los jueces deniegan la solicitud de devolver el nombre de Trump al Kennedy Center mientras se resuelve la apelación

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Se trata de otro revés para el consejo de administración, del que Trump es presidente, en una saga que comenzó a principios de este año cuando el Kennedy Center pasó a llamarse: "El Centro Donald J. Trump y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas"

Un panel de tres jueces denegó el miércoles la solicitud de la junta directiva del Kennedy Center de mantener el nombre del presidente Donald Trump en la institución mientras la junta apela un fallo anterior que calificó el cambio de nombre de ilegal y ordenó su anulación.

Se trata de otro revés para el consejo de administración, del que Trump es presidente, en una saga que comenzó a principios de este año cuando el Kennedy Center pasó a llamarse: "El Centro Donald J. Trump y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas".

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Esta llamativa adición, y la consiguiente batalla legal, se convirtieron en un símbolo del empeño más amplio de Trump por dejar su huella —y, en este caso, su nombre— en la capital del país durante su último mandato.

El panel de jueces escribió el miércoles que la solicitud "no logró demostrar cómo sufrirían un daño irreparable" si el nombre de Trump permanece fuera del edificio durante el proceso de apelación.

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La junta había argumentado que la destitución "amenaza con obstaculizar" los esfuerzos de recaudación de fondos, pero los jueces determinaron que esa afirmación carecía del respaldo de "hechos o pruebas específicas".

El Centro Kennedy no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

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A principios de este año, un juez federal dictaminó que el cambio de nombre era ilegal, y en junio se eliminó el nombre de Trump de la fachada de mármol blanco del edificio.