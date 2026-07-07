Los estados gobernados por demócratas se enfrentan a fuertes críticas por el despliegue de la Guardia Nacional en Washington.

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Dicha participación ha provocado indignación entre algunos habitantes de la capital del país

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., ha aumentado considerablemente durante las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país, reforzado en parte por contingentes de estados gobernados por demócratas.

Dicha participación ha provocado indignación entre algunos habitantes de la capital del país, quienes argumentan que las tropas procedentes de estados gobernados por demócratas no solo están allí para ayudar a garantizar la seguridad de las festividades , sino que están siendo involucradas en el despliegue continuo e indefinido de la Guardia Nacional por parte de la administración Trump en la ciudad.

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Un contingente de Minnesota enviado para la conmemoración del 250 aniversario partirá antes de lo previsto. El martes, una coalición de grupos de expertos, organizaciones cívicas, laborales y de derechos civiles solicitó a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, la retirada de las fuerzas de la Guardia Nacional del estado, alegando que han sido utilizadas indebidamente.

“Presidentes anteriores han solicitado asistencia de la Guardia Nacional de otros estados durante eventos importantes en Washington D.C., y tales solicitudes normalmente no causarían mucha preocupación”, dijeron los grupos en una carta. “Pero no hay nada normal en la forma en que el presidente (Donald) Trump ha utilizado a la Guardia Nacional en la capital del país”.

La Guardia Nacional ha estado desplegada desde el verano pasado.

La presencia de miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., ha sido motivo de controversia desde agosto de 2025, cuando Trump emitió una orden de emergencia debido a lo que él describió como una delincuencia fuera de control.

La Guardia Nacional local fue activada y desplegada en las calles, junto con cientos de agentes federales. Trump también tomó el control, brevemente, del departamento de policía local. Varios estados, todos gobernados por republicanos, también enviaron miembros de sus fuerzas de la Guardia Nacional.

Durante los últimos meses, los miembros de la Guardia Nacional han respondido a emergencias médicas, colaborado en arrestos, ayudado a la policía local a hacer cumplir el toque de queda para menores y llevado a cabo proyectos de embellecimiento urbano . La Guardia Nacional de DC también ayudó a retirar la nieve durante una fuerte tormenta en enero.

Si bien el despliegue se mantuvo de forma constante entre 2.300 y 2.600 personas, en las últimas semanas la cifra aumentó a alrededor de 5.000 como parte del plan de seguridad para la Gran Feria Estatal Americana, el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio y otros eventos que congregan a grandes multitudes.

Los estados gobernados por demócratas formaron parte de ese aumento de tropas y se esperaba inicialmente que permanecieran allí durante semanas. Michigan envió aproximadamente 160 soldados. Minnesota envió poco más de 100. Ambos estados se han sumado a otros estados gobernados por demócratas para respaldar una demanda que impugna el despliegue en curso en la ciudad.

Los activistas afirman que los miembros de la Guardia Nacional fueron vistos lejos de los eventos del 250 aniversario.

Keya Chatterjee, directora ejecutiva de Free DC, un grupo dedicado a lograr la estadidad para el Distrito de Columbia y una de las organizaciones que firmaron la carta del martes, dijo que su organización ha visto a miembros de la Guardia Nacional de Michigan cerca de las estaciones de metro y en vecindarios "alejados del National Mall" a pesar de la amenaza de Whitmer de retirarlos.

Free DC ha organizado una red de personas para monitorear y documentar las actividades de la Guardia Nacional en la ciudad. La semana pasada, protestó en un evento organizado por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuyo objetivo era agradecer a las tropas de la Guardia Nacional por su servicio en la seguridad de la ciudad.

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Los funcionarios presentes, entre ellos el fiscal general interino Todd Blanche y el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, hablaron con las tropas tanto sobre la delincuencia en la ciudad como sobre los preparativos de seguridad para las celebraciones del 250 aniversario.

“Es una misión justa y hermosa”, dijo Hegseth.

El Pentágono remitió las preguntas al Grupo de Trabajo Conjunto del Distrito de Columbia, que no respondió a una serie de preguntas sobre los despliegues.

Chatterjee declaró a Associated Press que los gobernadores demócratas que habían enviado personal a la ciudad estaban "fingiendo desconocer" que los miembros de su Guardia Nacional podrían ser utilizados como parte del Grupo de Trabajo "Seguro y Hermoso", establecido mediante una orden ejecutiva presidencial el año pasado y que, según se dice, combate la delincuencia en la ciudad.

Minnesota finaliza el despliegue antes de lo previsto mientras Michigan evalúa los próximos pasos.

Minnesota tiene previsto retirar a los miembros de su Guardia Nacional este sábado, antes de la fecha de regreso prevista para el 23 de julio.

En un comunicado, el mayor de la Fuerza Aérea Nathan Wallin, suboficial de asuntos públicos del estado para la Guardia Nacional de Minnesota, atribuyó esto a "la exitosa conclusión de las festividades" y no hizo mención de las preocupaciones de los activistas.

Un único miembro de la Guardia Nacional de Kentucky fue repatriado antes de que comenzaran los eventos principales, tras haber sido asignado al grupo de trabajo "sin el conocimiento ni el consentimiento" del gobernador del estado ni del mando de la Guardia Nacional, según declaró Scottie Ellis, director de comunicaciones del gobernador demócrata Andy Beshear.

El despliegue de Michigan está previsto que continúe hasta el 31 de agosto. Sin embargo, Whitmer ha amenazado con ponerle fin si se producen más informes sobre la participación de la Guardia Nacional de Michigan en el despliegue policial en curso. En una carta enviada la semana pasada al general al mando de la Guardia Nacional del estado, solicitó que las funciones de la Guardia se limitaran a las celebraciones del 250 aniversario.

“No he desplegado, ni desplegaré, a la Guardia Nacional de Michigan para apoyar la misión ‘DC Safe and Beautiful’”, escribió.

Elizabeth Goitein, directora sénior de Libertad y Seguridad Nacional en el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y firmante de la carta dirigida a Whitmer, dijo que los gobernadores de los estados demócratas que enviaron miembros de la Guardia Nacional depositaron su confianza en que la administración limitaría el uso de sus fuerzas de seguridad.

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“Están intentando establecer una distinción entre lo que hacen sus fuerzas de la Guardia Nacional en Washington D.C.”, dijo. “El problema es que la administración no hace esa distinción, y no es de fiar”.