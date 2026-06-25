Los equipos de respuesta del norte de Virginia se dirigen a Venezuela para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto

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El grupo transporta a unas 80 personas y seis perros. Para evitar tener que recurrir a las autoridades venezolanas, viajan con 70.000 libras de equipo, que incluye refugio, alimentos, agua, equipo médico y de rescate, equipos de comunicación y computadoras

Un equipo de socorristas del norte de Virginia se dirige a Venezuela para ayudar en las labores de rescate tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el país la noche del jueves.

El Grupo de Trabajo 1 de Virginia, que incluye al Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Condado de Fairfax, ha sido desplegado, al igual que un grupo similar de California.

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John Morrison, portavoz del Equipo Urbano de Búsqueda y Rescate de los suburbios de Virginia, declaró el jueves por la tarde que el Departamento de Estado sigue trabajando para coordinar el transporte debido a los posibles daños en el aeropuerto principal de Caracas.

Según Morrison, el grupo transporta a unas 80 personas y seis perros. Para evitar tener que recurrir a las autoridades venezolanas, viajan con 70.000 libras de equipo, que incluye refugio, alimentos, agua, equipo médico y de rescate, equipos de comunicación y computadoras.

“Esperamos llegar a Venezuela lo antes posible y luego colaborar con las autoridades locales de gestión de emergencias para determinar dónde necesitan más nuestra ayuda y recursos, y ponernos manos a la obra”, declaró Morrison a WTOP. “Y, con suerte, rescatar a algunas víctimas atrapadas en edificios tras los terremotos”.

Según informó Associated Press , al menos 180 personas han muerto tras los terremotos .

Según Morrison, el equipo se especializa en "rescatar a las personas sepultadas bajo estructuras de hormigón armado derrumbadas tras un terremoto".

Fue desplegado en Haití y Nepal tras los terremotos que azotaron esos países, y el mes pasado simuló la respuesta y el rescate tras un gran terremoto en una zona urbana durante un ejercicio conjunto con equipos de respuesta de Los Ángeles.

No está claro cuánto tiempo permanecerá exactamente el Grupo de Trabajo 1 de Virginia en Venezuela. Depende de cuánto tiempo necesite el gobierno anfitrión la ayuda y los recursos adicionales, y "son ellos quienes tomarían una fase de rescate y la declararían una fase de recuperación, así que estaremos allí el tiempo que sea necesario", dijo Morrison.

Según informó Associated Press, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron cerca de 1.500 heridos y miles de personas están desaparecidas.

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El departamento de bomberos y rescate del condado de Fairfax patrocina el Grupo de Trabajo 1 de Virginia, que cuenta con unos 200 equipos de respuesta en formación.