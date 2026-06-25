La UE aprueba definitivamente el pacto comercial con Estados Unidos

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La UE publicará el pacto en el Diario Oficial el próximo martes 30 de junio, de tal forma que pueda entrar en vigor al día siguiente, antes del 4 de julio que Trump fijó como fecha límite, bajo la amenaza de introducir nuevos aranceles si la UE incumplía el plazo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversa con el presidente de EE. UU,. Donald Trump, durante la cumbre del G7 que se celebra en Évian, Francia.

La Unión Europea (UE) aprobó este jueves el pacto comercial con EE. UU. por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles a cambio de fijar un 15 % para las exportaciones comunitarias.

El Consejo de la UE ha dado el visto bueno definitivo al acuerdo que pactaron hace un año la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el bloque comunitario ha introducido salvaguardas para suspender su aplicación si Washington lo incumple.

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La UE publicará el pacto en el Diario Oficial el próximo martes 30 de junio, de tal forma que pueda entrar en vigor al día siguiente, antes del 4 de julio que Trump fijó como fecha límite, bajo la amenaza de introducir nuevos aranceles si la UE incumplía el plazo.

Preguntado hoy por la amenazas de Trump, que también ha dicho que aplicará aranceles contra aquellos países que importen productos de zonas en las que no se respeten los derechos humanos, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, se acogió al hecho de que la norma no se ha publicado aún en el Diario Oficial para evitar dar una respuesta al respecto.

"El último paso en la implementación (...) será la semana que viene y en ese momentos diremos algo más", dijo en la rueda de prensa diaria de la institución.

No obstante, Bruselas espera que Washington cumpla el acuerdo porque "un pacto es un pacto", continuó Gill, quien añadió que la UE espera seguir trabajando con Estados Unidos para poder rebajar aranceles a otros productos.

"Estamos comprometidos con una asociación transatlántica sólida y abierta con nuestro histórico aliado, pero la apertura debe ir de la mano con la salvaguarda de nuestros intereses", advirtió también en un comunicado Michael Damianos, el ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE.

Preferencias arancelarias

La UE ha otorgado preferencias arancelarias a Estados Unidos a cambio de que Trump aceptase un gravamen del 15 % a los productos europeos, en vez del 25 % que pretendía imponer el año pasado, cuando inició su guerra comercial contra la mayoría de países del mundo.

El bloque comunitario también extiende la suspensión arancelaria a las importaciones de bogavante y concede un acceso preferencial a otros tipos de marisco estadounidense y a sus productos agrícolas no sensibles.

Salvaguardias

La Comisión Europea podrá suspender la totalidad o parte del acuerdo si Washington incumple sus compromisos o si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de las importaciones que amenace con causar "graves daños" a la industria europea.

Para analizar los posibles perjuicios, el Ejecutivo comunitario podrá iniciar una investigación por su propia iniciativa o porque se lo pidan al menos tres Estados miembros, la industria o los sindicatos europeos.

El pacto también podrá suspenderse si para el 31 de diciembre de 2026 Estados Unidos aplica un arancel superior al 15 % a los productos derivados del acero y el aluminio.

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De todas formas, la UE ha decidido dejar de aplicar el pacto el 31 de diciembre de 2029, aunque la Comisión podrá proponer una prórroga.