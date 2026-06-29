La policía se prepara para las "tomas de posesión de adolescentes" del 4 de julio en las playas de la costa este de Maryland

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La policía de Rehoboth Beach declaró la semana pasada que está al tanto de las publicaciones y promociones en redes sociales sobre estas próximas grandes concentraciones

Es posible que el fin de semana del 4 de julio traiga consigo algunas aglomeraciones de adolescentes en las playas de la costa este de Maryland y Delaware, pero los departamentos de policía de esas zonas se están preparando y actuando de forma proactiva.

La policía de Rehoboth Beach declaró la semana pasada que está al tanto de las publicaciones y promociones en redes sociales sobre estas próximas grandes concentraciones. Recordaron al público que los eventos multitudinarios requieren permisos que deben solicitarse con hasta ocho semanas de anticipación y que están prohibidos todos los eventos con consumo de alcohol en la vía pública, música a alto volumen y cualquier conducta que genere problemas de seguridad pública.

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Mientras tanto, en Ocean City, la policía ha declarado que actuará de forma proactiva para abordar actividades delictivas como estas tomas de control.

A principios de este mes, la policía de Ocean City frustró un evento anunciado en las redes sociales como una "Fiesta nocturna en la playa".

Se enteraron del suceso a través del Departamento de Policía de Baltimore y lograron arrestar a varios organizadores justo antes del evento. Detuvieron en la ciudad a una mujer de Frederick, Maryland, que ya estaba buscada por una investigación de allanamiento de morada.

Lograron identificar a varios de los otros organizadores, entre ellos Mehkai Leonard Tindal, de 20 años y residente de Baltimore, Maryland, quien, según las autoridades, había estado anunciando la venta de drogas en línea en Ocean City.

Los agentes de la ley lograron localizar su paradero y, posteriormente, llevaron a cabo una operación encubierta en la que lo arrestaron por distribución de sustancias controladas.

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En un comunicado, el Departamento de Policía de Ocean City escribió : "A medida que siguen surgiendo a nivel nacional eventos de tipo toma de control impulsados ​​por las redes sociales, el OCPD anima a los miembros de la comunidad a denunciar actividades sospechosas, incluido el contenido en redes sociales que promueva grandes reuniones, actividades peligrosas o posibles comportamientos delictivos dentro de Ocean City".