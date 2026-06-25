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La ONU se moviliza tras los terremotos en Venezuela y coordinará equipos de rescate

El coordinador humanitario indicó que está en contacto permanente con su equipo en Caracas, encabezado por Gianluca Rampolla, para garantizar una respuesta eficaz.
La ONU se moviliza tras los terremotos en Venezuela y coordinará equipos de rescate
Personas en la calle en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 2,5 que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos.
Foto: EFE/ Rayner Peña R
By Washington Hispanic
junio 25, 2026 6:34 am

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional".

Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar a su personal sobre el terreno, indicó este jueves en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

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El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades".

"Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades afectadas", señaló Fletcher, quien también pidió mantener el apoyo internacional a las organizaciones humanitarias que están respondiendo sobre el terreno.

El coordinador humanitario indicó que está en contacto permanente con su equipo en Caracas, encabezado por Gianluca Rampolla, para garantizar una respuesta eficaz.

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Fletcher recordó que ya antes de los seísmos casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban asistencia humanitaria, por lo que la catástrofe "amenaza con agravar las vulnerabilidades ya existentes".

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