La nueva autopsia de un bebé asesinado por la policía en Mississippi agrava la indignación

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“Estamos aquí por la falta de transparencia, y vamos a seguir exigiéndola”

Una familia de Mississippi cuyo hijo de un año murió cuando la policía disparó contra un automóvil en movimiento presentó el miércoles pruebas que, según afirman, contradicen la versión de los agentes de que estaban en peligro cuando uno de ellos abrió fuego.

Una segunda autopsia solicitada por la familia de Kohen Wiley reveló que el bebé recibió un disparo desde el lateral del coche, no desde el frente, según declaró el abogado de derechos civiles Ben Crump. La madre de Wiley, que es afroamericana y viajaba en el asiento del copiloto, afirma que su amiga se alejaba de los agentes, mientras que estos declararon inicialmente que el coche se dirigía hacia ellos.

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El tiroteo del 14 de junio ha indignado a los miembros de la comunidad y provocado protestas en el pequeño pueblo de Senatobia, donde los residentes denuncian una serie de incidentes preocupantes con la policía en los últimos años. Crump afirmó que el niño fue asesinado después de que la policía fuera alertada sobre el posible robo de pañales en el estacionamiento de un Walmart.

“Estamos aquí por la falta de transparencia, y vamos a seguir exigiéndola”, dijo Crump. Habló desde el púlpito de la Iglesia de Cristo de Senatobia, rodeado por más de una docena de personas, incluidos los abuelos del bebé, algunos de los cuales portaban carteles con el lema “Justicia para el bebé Kohen”.

Se exhibieron fotografías del cuerpo de Wiley, entregadas al patólogo contratado por la familia, y una fotografía del vehículo con la ventanilla del pasajero destrozada y un aparente agujero de bala en el parabrisas del lado del pasajero.

“Los agentes informaron haber visto a dos adultos y a la niña subirse al vehículo, pero aun así, el hombre consideró oportuno disparar contra un vehículo en movimiento sabiendo que había un bebé dentro”, dijo Crump. La mujer resultó gravemente herida, según informaron las autoridades.

“Quieren hacernos creer que era una cuestión de vida o muerte”, añadió. “Nos lo dijeron, pero no nos lo demostraron”.

La familia exige que se hagan públicos los vídeos grabados con las cámaras corporales y las cámaras de los vehículos policiales, así como los vídeos de vigilancia de Walmart.

Un portavoz de la Oficina de Investigación de Mississippi, que está a cargo de la investigación, declinó hacer comentarios el miércoles, y dijo en un correo electrónico que el caso sigue siendo una investigación abierta y en curso.

En un informe inicial sobre el tiroteo, los investigadores estatales declararon: “Los agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor se dirigió hacia ellos, casi atropellando a uno. Un agente entonces disparó su arma y el vehículo huyó del lugar”.

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La madre de Kohen ha declarado que cree que su amiga pagó los pañales. El asesinato ha sido comparado con otros casos de personas negras que perdieron la vida por acusaciones de delitos menores, como el asesinato de George Floyd .