La junta de alquileres cumple la promesa de Mamdani de congelar el alquiler de 1 millón de apartamentos en Nueva York

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En un comunicado, Mamdani, del Partido Demócrata, calificó la decisión como "una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, irrumpió en el Ayuntamiento prometiendo abordar el notoriamente alto costo de vida de la ciudad, en parte cumpliendo una promesa de campaña repetida con un celo casi monomaníaco en anuncios en redes sociales , discursos y mítines: "Como su próximo alcalde, congelaré sus alquileres".

El jueves por la noche, la junta directiva que él controla cumplió con esa promesa firmada.

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La Junta de Normas de Alquiler de la ciudad, un panel independiente de personas designadas por el alcalde, aprobó una congelación de los alquileres que abarca tanto los contratos de arrendamiento de uno como de dos años para las personas que viven en aproximadamente 1 millón de apartamentos con alquileres regulados.

La votación, aunque previsible, representa una gran victoria para Mamdani, permitiéndole disipar el escepticismo sobre su capacidad para cumplir con su programa de asequibilidad. Y se produjo apenas dos días después de que causara sensación como una figura clave del progresismo, cuando tres candidatos al Congreso a los que apoyó ganaron sus elecciones de forma contundente, derrotando a dos congresistas demócratas en ejercicio y desafiando al establishment del partido.

En un comunicado, Mamdani, del Partido Demócrata, calificó la decisión como "una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York".

“Este es el alivio que merecen los trabajadores de nuestra ciudad”, dijo.

Los grupos inmobiliarios afirman que la congelación de los alquileres perjudicaría a los propietarios, dejándoles dificultades para afrontar el mantenimiento rutinario y otras reparaciones ante el aumento de los costes y la inflación. Los críticos de la regulación de los alquileres sostienen que esta medida conlleva un incremento en los precios de los alquileres de las viviendas no reguladas.

“Esto solo resultará en más viviendas en mal estado y potencialmente en más ejecuciones hipotecarias y quiebras, para lo cual la ciudad no está preparada en absoluto”, dijo Kenny Burgos, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Nueva York, un grupo de presión de propietarios.

Se prevé una impugnación legal contra la votación de la junta directiva. Una de sus miembros, designada para representar a los propietarios, renunció en protesta alegando que la independencia de la junta se había visto comprometida.

«La Junta de Normas de Alquiler ha dejado de ser un organismo de investigación», escribió la exmiembro de la junta, Christina Smyth, en su carta de renuncia, que facilitó a The Associated Press. «Se ha convertido en un organismo que parte de una respuesta y, a partir de ella, manipula los códigos de conducta para justificarla».

Mamdani, quien vivía con su esposa en un apartamento de renta controlada en Queens antes de mudarse este año a Gracie Mansion, la majestuosa residencia del alcalde de la ciudad, nombró a la mayoría de los miembros de la junta poco más de un mes después de asumir el cargo, lo que indica que se centrará en la congelación de impuestos.

Ha afirmado que la mayoría de los neoyorquinos necesitan desesperadamente un alivio ante los elevados costes de la vivienda.

Alrededor de dos millones de personas viven en las codiciadas viviendas con renta regulada, que representan aproximadamente el 40% del parque de viviendas de la ciudad. Si bien los apartamentos son de propiedad privada, la junta municipal vota cada año sobre el aumento máximo permitido del alquiler.

La junta ha congelado los alquileres en el pasado, más recientemente bajo el mandato del exalcalde Bill de Blasio, pero luego aprobó aumentos moderados bajo el predecesor de Mamdani, el exalcalde Eric Adams. El año pasado, la junta aprobó un aumento de hasta el 3% en los contratos de arrendamiento de un año y de hasta el 4,5% en los de dos años.

Esta vez, sin embargo, la junta, ahora repleta de personas designadas por Mamdani, dio rápidamente luz verde a la congelación, lo que provocó vítores masivos de los defensores que abarrotaron un auditorio en un museo junto a Central Park para la votación.

No existen límites de ingresos que determinen quién puede vivir en viviendas con alquiler regulado, y no es raro que personas con mayores ingresos vivan en este tipo de apartamentos, lo que ha generado críticas.

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Durante la campaña para la alcaldía del año pasado, el exgobernador Andrew Cuomo le pidió a Mamdani, entonces miembro de la Asamblea Estatal con un salario de poco menos de 150.000 dólares, que desalojara su vivienda con alquiler regulado, calificando la situación de "repugnante" y argumentando que el apartamento debería ser para alguien que ganara menos dinero.