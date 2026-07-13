La iniciativa de Trump para embellecer Washington D.C. se enfrenta a dificultades

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Pero menos de dos semanas después, el histórico parque que sirvió de telón de fondo a la obra de Hegseth se ha convertido en el último obstáculo al que se enfrenta el presidente Donald Trump en su misión de renovar la capital del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 10 de junio, durante una reunión en el Despacho Ova, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).

En una ceremonia celebrada a principios de este mes frente a la emblemática fuente en cascada del parque Meridian Hill en Washington, DC, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y altos funcionarios estadounidenses elogiaron los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer de la ciudad un lugar "seguro y hermoso".

Pero menos de dos semanas después, el histórico parque que sirvió de telón de fondo a la obra de Hegseth se ha convertido en el último obstáculo al que se enfrenta el presidente Donald Trump en su misión de renovar la capital del país, ya que el agua de la fuente de 13 pilas ha adquirido un tono turbio de color naranja rojizo.

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La fuente llevaba siete años sin agua hasta que la administración Trump la reparó y reabrió en mayo con una renovación de 4 millones de dólares que encantó a los vecinos. Tras la renovación, los vecinos acudían al parque por las tardes, se sentaban en las escaleras que bordeaban la fuente, hacían picnics y leían libros.

Pero esta semana, los visitantes del parque observaron que los embalses adquirían un color marrón.

“Parece barro”, dijo James Langan, un residente de Nueva York que estaba de visita en Washington D.C.

La fuente del parque Meridian Hill es una de las nueve que se están reactivando gracias a la orden ejecutiva de Trump de marzo de 2025, que busca convertir a Washington D.C. en un lugar "seguro y hermoso", coincidiendo con los preparativos para el 250 aniversario de la nación. Cuando CNN visitó las nueve fuentes repartidas por Washington D.C. esta semana, solo una parecía seguir inoperativa y dos tenían agua de color marrón.

Algunos residentes y visitantes dijeron que agradecían la presencia de agua corriente en el parque Meridian Hill, a pesar del color del agua.

“Antes, cuando venía, me decepcionaba que nunca hubiera agua y que estuviera lleno de basura”, declaró a CNN Jedi Swoobok, residente de Washington D.C. “Creo que es bueno tener agua, sobre todo con el calor del verano”.

El Departamento del Interior informó a CNN el martes por la noche que el agua marrón en Meridian Hill Park es "sedimento como resultado de la reapertura de dos tuberías de agua que habían estado fuera de servicio durante algún tiempo", y señaló que esperaba que el agua corriera limpia en las próximas 24 a 36 horas.

Un equipo de CNN observó el miércoles a los trabajadores limpiando las cascadas de agua, tras la polémica surgida en las redes sociales sobre el oscurecimiento del agua.

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El sábado, los charcos de agua seguían turbios, pero con un tono menos anaranjado.

El Departamento del Interior no respondió el sábado a una solicitud de comentarios sobre el estado de la fuente de Meridian Hill, ni sobre las fuentes de la estatua del general Philip Sheridan en Sheridan Circle, que estaban inactivas.

La fuente del parque Meridian Hill llamó la atención de Alexandra McKenna, una residente de Londres que viajó a Washington D.C. e hizo una parada en el parque durante su viaje.

“Tiene un aspecto bastante asqueroso”, dijo McKenna riendo.

McKenna señaló el agua del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que también ha sido noticia en las últimas semanas, y añadió: "Es algo que está ocurriendo en Washington en este momento".

La polémica en torno al parque Meridian Hill surge después de que la saga del estanque reflectante dominara las conversaciones en Washington. Tras la petición de Trump para la renovación del estanque en abril, el proyecto, valorado en más de 14 millones de dólares, ha entrado en un ciclo interminable de vaciado, pintura, relleno y descascarillado.

Trump alegó que unos vándalos dañaron el revestimiento de la piscina. En las últimas semanas, al menos tres personas fueron acusadas de destrucción de propiedad tras supuestamente retirar trozos de pintura azul de la piscina, y un exatleta olímpico fue imputado por ese delito. El piragüista, David Hearn, se declaró inocente.

Durante una reunión de gabinete en mayo, Trump dijo que la mayoría de las fuentes estaban en las etapas finales o ya reparadas.

En su reciente discurso del 4 de julio en el National Mall, Trump declaró que la ciudad era "segura, reluciente y hermosa de nuevo", aunque algunos proyectos de embellecimiento, como el Estanque Reflectante, parecen estar en marcha.

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El Servicio de Parques Nacionales indicó que los trabajos de restauración y rehabilitación de paisajes históricos se llevarán a cabo por fases, y señaló que el público podría experimentar cierres o acceso limitado en ciertos sitios.