La Guardia Costera repatria a 27 cubanos interceptados en el canal de Yucatán

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En una operación en la que los ocupantes de la embarcación fueron rescatados cuando su bote estaba en riesgo de hundirse

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 27 migrantes cubanos tras una interdicción en el canal de Yucatán, en una operación en la que los ocupantes de la embarcación fueron rescatados cuando su bote estaba en riesgo de hundirse, informaron este jueves las autoridades.

La agencia federal notificó el lunes a los operadores de vigilancia de Cayo Hueso, en los Cayos de Florida, sobre una embarcación sin luces en el canal de Yucatán, que conecta el mar Caribe con el Golfo de México.

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La guardia desplegó ese día una lancha para inspeccionar la nave, que se encontraba sin combustible ni agua potable a bordo y en peligro de hundimiento.

Los 27 ocupantes fueron trasladados a bordo de un buque de la Guardia Costera para su procesamiento y posteriormente repatriación a Cuba.

"Intentar migrar ilegalmente por mar a bordo de embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar es extremadamente peligroso y expone vidas a un riesgo innecesario", afirmó en un comunicado el teniente comandante Luis García, oficial de enlace de la Guardia Costera de Estados Unidos en Cuba.

Por los menos 1.600 cubanos fueron repatriados de Estados Unidos durante 2025, aproximadamente el doble que en 2024, según el gobierno cubano.

Entre el 20 de enero 2025, cuando tomó posesión Donald Trump, y el 9 de marzo pasado, EE.UU. ha deportado a al menos a 4.353 cubanos a México, más de un tercio del total de migrantes de terceros países expulsados a territorio mexicano, donde están "abandonados", según denunció en mayo pasado Human Rights Watch (HRW).

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Los cubanos deportados son más de la tercera parte de los casi 13.000 migrantes no mexicanos que Estados Unidos ha expulsado a México, donde "muchos han quedado abandonados a su suerte, sin acceso a vivienda ni atención médica", detalló la organización civil en un informe.