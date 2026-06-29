La Corte Suprema rechaza la petición de Trump de anular el veredicto de 5 millones de dólares en el caso de abuso sexual de E. Jean Carroll

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Los abogados de Trump argumentaron que el juez violó las normas federales sobre pruebas en el caso

El lunes, la Corte Suprema rechazó la petición del presidente Donald Trump de anular el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en una tienda departamental de la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1990 y de difamarla posteriormente.

El tribunal supremo rechazó el caso mediante una orden breve y sin explicación, como suele ser habitual. No se registraron votos disidentes.

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Los abogados de Trump argumentaron que las acusaciones que derivaron en el veredicto de 5 millones de dólares se basaron en resoluciones probatorias "altamente incendiarias", incluidas aquellas que permitieron el testimonio de otras dos mujeres que acusaron a Trump de abuso sexual décadas atrás. Trump ha negado las acusaciones de las tres mujeres.

Los abogados de Trump argumentaron que el juez violó las normas federales sobre pruebas en el caso. Lo presentaron como una distracción de las responsabilidades únicas de Trump como presidente, aunque el veredicto se produjo antes de su regreso a la Casa Blanca.

“No se puede permitir que este maltrato a un presidente quede impune”, escribió el abogado Justin D. Smith en documentos judiciales. Trump, republicano, nominó posteriormente a Smith para el cargo de juez de un tribunal de apelaciones.

La decisión se produce mientras el tribunal emite sus fallos en los casos más importantes del período, muchos de ellos clave para la agenda de Trump. Trump ya había expresado públicamente su frustración por las derrotas en la Corte Suprema en términos muy personales, incluyendo críticas inusuales y sumamente personales cuando la mayoría anuló los aranceles globales que impuso en virtud de una ley de poderes de emergencia.

En un comunicado en respuesta a la decisión del lunes, el equipo legal de Trump declaró: “El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluyendo la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll. El presidente Trump seguirá ganando contra la propaganda legal liberal, mientras continúa enfocado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Los abogados de Carroll habían instado a los magistrados a que no revisaran el caso. Argumentaron que el testimonio de las mujeres era relevante debido a la similitud de las acusaciones y que las decisiones del juez Lewis Kaplan coincidían con las de otros magistrados del país. «Esta cuestión no merece ser revisada», escribió la abogada Roberta Kaplan, quien no tiene parentesco con el juez. Se envió un mensaje a los abogados de Carroll solicitando comentarios sobre la decisión del lunes.

Carroll, columnista de consejos desde hace mucho tiempo y ex presentadora de un programa de entrevistas de televisión, testificó en un juicio en 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en un ataque violento en el vestidor de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo ubicada frente a la Torre Trump en Manhattan. El jurado también declaró a Trump culpable de difamación por haber negado su acusación en 2022.

La agencia Associated Press no identifica a las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente a menos que lo denuncien públicamente, como lo ha hecho Carroll.

Tras un segundo juicio por difamación, un jurado también otorgó a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales. Trump también ha apelado esa sentencia, aunque el caso aún no ha llegado al Tribunal Supremo.

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Trump ha logrado evitar otras sentencias judiciales cuantiosas , incluida una multa por fraude civil de más de 500 millones de dólares en Nueva York, que fue anulada por un tribunal de apelaciones neoyorquino. La Corte Suprema también le otorgó amplia inmunidad penal en 2024, aunque posteriormente rechazó por estrecho margen su solicitud de suspender la sentencia en el caso de sobornos para silenciar a una testigo en Nueva York.