La Corte Suprema dictamina que los estados pueden contar las boletas enviadas por correo que lleguen tarde, rechazando la impugnación liderada por Trump

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Los plazos más flexibles se aplican únicamente a las papeletas emitidas por militares y votantes en el extranjero

La Corte Suprema dictaminó el lunes que los estados pueden contar las papeletas que lleguen después del día de las elecciones , un objetivo constante del presidente Donald Trump .

La decisión rechazó un ataque liderado por los republicanos contra las leyes vigentes en más de la mitad de los estados y el Distrito de Columbia, que permiten que las papeletas enviadas por correo lleguen y se cuenten varios días después de las elecciones, siempre que tengan el matasellos del día de las elecciones. Este resultado evita a los funcionarios el engorro de modificar las normas electorales a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

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En poco más de la mitad de esos estados, los plazos más flexibles se aplican únicamente a las papeletas emitidas por militares y votantes en el extranjero.

La impugnación legal formaba parte del ataque más amplio de Trump contra la mayoría de las votaciones por correo , las cuales, según él, propician el fraude, a pesar de las sólidas pruebas en contra y los años de experiencia en numerosos estados. Trump ha afirmado repetidamente que su derrota ante Joe Biden en 2020 se debió a fraude, aunque más de 60 decisiones judiciales y su propio fiscal general han declarado que ese argumento carece de fundamento.

En marzo, el tribunal escuchó los argumentos en un caso de Misisipi que enfrentaba al estado con la administración republicana de Trump y los partidos Republicano y Libertario. La cuestión central era si la ley federal establece un único día de elecciones que requiera que los votantes emitan sus votos y que las autoridades estatales los reciban.

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El tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans anuló una ley de Mississippi que permitía que se contaran las papeletas si llegaban dentro de los cinco días hábiles posteriores a las elecciones y tenían el matasellos del día de las elecciones.