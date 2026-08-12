La Casa Blanca presume del récord Guinness por sus fuegos artificiales del 4 de julio

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El espectáculo sirvió para cerrar los actos organizadas por Freedom 250, la entidad establecida por el Gobierno del presidente Donald Trump para celebrar la efeméride, e implicó el lanzamiento de 840.537 fuegos de artificio, según Guinness, desde la Explanada Nacional, el río Potomac y el parque West Potomac

Fotografía de archivo en la que se captaron fuegos artificiales al iluminar el cielo cerca del Monumento a Washington, durante las celebraciones del Día de la Independencia, en la capital estadounidense.

La Casa Blanca presumió este miércoles del recién reconocido récord Guinness al "mayor espectáculo de fuegos artificiales" que logró con el espectáculo pirotécnico que desplegó en Washington el pasado 4 de julio con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El espectáculo sirvió para cerrar los actos organizadas por Freedom 250, la entidad establecida por el Gobierno del presidente Donald Trump para celebrar la efeméride, e implicó el lanzamiento de 840.537 fuegos de artificio, según Guinness, desde la Explanada Nacional, el río Potomac y el parque West Potomac.

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El evento, ejecutado por la empresa Pyoreotecnico, "transformó el cielo de la capital de la nación en un deslumbrante homenaje a los 250 años de libertad estadounidense", asegura la Casa Blanca en un comunicado publicado este miércoles, cuatro días después de que Guinness World Records reconociera oficialmente la gesta.

"Este récord es un reflejo del inmenso orgullo con el que el pueblo estadounidense afrontó este hito (el de su fundación). Cada una de esos 840.000 fuegos fue un homenaje a las generaciones que nos precedieron y un recordatorio de que nuestros mejores capítulos están aún por llegar", afirmó en el texto la portavoz de Freedom 250, Danielle Alvarez.

Freedom 250 ha estado rodeado de polémica desde que el Gobierno Trump la constituyó para programar actos alternativos a los eventos planeados para el 250 aniversario del país por la organización no partidista America 250.

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La entidad programó varias celebraciones en Washington, entre ellas la Gran Feria Estatal Estadounidense, que tuvo una fría acogida entre el público, y una serie de conciertos que tuvieron que suspenderse después de que los artistas programados renunciaran ante lo que consideraron una politización del evento.