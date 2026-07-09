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La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force One donado por Catar

"El nuevo Air Force One es un avión de última generación, equipado con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la protección del presidente y de su personal", afirmó el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado remitido a medios.
La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force One donado por Catar
Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, al abordar el avión presidencial Air Force One, en Maryland (EE.UU.).
Foto: EFE/Olivier Douliery/Pool
By Washington Hispanic
julio 09, 2026 6:23 pm

La Casa Blanca defendió este jueves la seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Catar, después de que el presidente, Donald Trump, optara por abandonar Turquía a bordo de la antigua aeronave Boeing, una decisión que reavivó las dudas sobre el nuevo aparato.

"El nuevo Air Force One es un avión de última generación, equipado con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la protección del presidente y de su personal", afirmó el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado remitido a medios.

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Tras la cumbre de la OTAN en Turquía, país fronterizo con Irán, Trump abordó el antiguo Air Force One con destino a una base militar en el Reino Unido, donde posteriormente se subió al nuevo avión.

El cambio inesperado alimentó especulaciones sobre los protocolos de seguridad de la nueva aeronave, en pleno aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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"Como ha señalado recientemente el presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance -incluidas maniobras de distracción y desvío- para hacer frente a esas amenazas", añadió Cheung.

Estados Unidos e Irán han reanudado las hostilidades en los últimos días, tras el acuerdo de alto el fuego firmado el mes pasado, y Trump afirmó que la tregua "ha terminado".

Durante una rueda de prensa en la OTAN, Trump aseguró ser el "objetivo número uno" de la República Islámica.

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El Gobierno estadounidense retiró el mes pasado el Boeing utilizado desde la década de 1990 como Air Force One y lo sustituyó por un avión donado el año pasado por la familia real catarí, que tuvo que ser reacondicionado en medio de críticas de la oposición por su costo y por un posible conflicto de intereses.

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