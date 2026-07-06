La administración Trump no buscará nuevas licitaciones para reparar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln

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“Contrataremos a la misma empresa, porque hicieron un trabajo fantástico”

El gobierno de Trump no buscará nuevas licitaciones para reparar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, dijo el domingo el secretario del Interior, Doug Burgum, al enfrentar nuevas preguntas sobre el problemático proyecto y el dinero de los contribuyentes involucrado.

Al igual que el presidente Donald Trump , Burgum afirmó estar completamente seguro de que los daños a la centenaria Piscina Reflectante del National Mall fueron causados ​​por vándalos. Trump alegó que se abrió una brecha de 107 metros en el revestimiento de la piscina durante las recientes renovaciones, mientras que Burgum describió la situación como múltiples cortes que, en conjunto, dieron como resultado esa medida. También indicó que la piscina tendría que vaciarse, al menos parcialmente, la próxima semana para finalizar las reparaciones.

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Según indicó, las reparaciones no se abrirán a nuevos contratistas.

“Contrataremos a la misma empresa, porque hicieron un trabajo fantástico”, declaró Burgum al programa “State of the Union” de CNN. “Afortunadamente, el vandalismo fue menor. Fue grave. Es decir, la reparación podría costar decenas de miles de dólares, lo que podría constituir un delito grave, al igual que dañar cualquier otra propiedad gubernamental. Pero el trabajo realizado para reparar el estanque reflectante fue excelente”.

Esta primavera, Trump prometió embellecer el Estanque Reflectante antes de las celebraciones del 250 aniversario de la nación, el 4 de julio. Se drenó el agua y el presidente republicano ordenó que se pintara el fondo de un color que él denominó "azul bandera estadounidense". Pero después de la restauración, el estanque se vio afectado por una proliferación de algas durante más de una semana, y parece que trozos de la nueva capa se están desprendiendo del fondo.

La piscina permaneció cerrada con motivo de la celebración del Día de la Independencia, pero Burgum afirmó que esto se debió a un problema de seguridad relacionado con los fuegos artificiales.

El debate en constante evolución sobre el Estanque Reflectante ha avivado la polémica más amplia sobre la agresiva iniciativa de Trump para reformar lugares emblemáticos de Washington, incluida la Casa Blanca , casi dos años después de haber comenzado su último mandato.

Las autoridades han arrestado a más de media docena de personas en relación con los daños causados ​​al estanque reflectante, entre ellas el ex olímpico David Hearn , quien fue acusado la semana pasada de un delito grave de destrucción de propiedad.

La fiscal federal principal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, declaró que Hearn arrancó el sellador recién instalado en la piscina en un acto deliberado que causó daños por más de 1000 dólares. Lo acusó de arrancar el revestimiento del fondo de la piscina con fuerza y ​​violencia, usando ambas manos, y de comportarse de forma agresiva con un empleado que le pidió que se detuviera.

Los abogados de Hearn, Norm Eisen, cofundador del Democracy Defenders Fund, y Mary Dohrmann, afirmaron que los cargos eran «indignantes y deberían alarmar a todos los estadounidenses». Eisen y Dohrmann interpretaron el caso como un ejemplo del «abuso de poder gubernamental contra un ciudadano común basado en una narrativa inventada».

Se le preguntó a Burgum si existían pruebas fotográficas de vándalos cortando el revestimiento de la piscina, pero no respondió directamente. También se le preguntó si Hearn debería enfrentar una pena de prisión de 10 años, que es la pena máxima legal para su delito.

“El hecho de haber ejercido alguna profesión no te exime de la ley hoy en día”, declaró Burgum a CNN. “Los tribunales decidirán”.

Mientras tanto, surgen interrogantes sobre los contratos adjudicados sin licitación para el proyecto a proveedores con vínculos previos con Trump.

La empresa Green Water Solutions , con sede en Ohio y también conocida como Greenwater Services, recibió un contrato de 1,7 millones de dólares para instalar un sistema de purificación de agua en el estanque reflectante, mientras que Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia , obtuvo 14,7 millones de dólares para repintar e impermeabilizar el suelo de hormigón de la piscina.

Alrededor de 10 senadores y miembros de la Cámara de Representantes demócratas están investigando el proyecto de la piscina.

«Los contribuyentes merecen una explicación completa de cómo se produjeron estos fallos y quién será responsable de corregirlos», decía una carta firmada el mes pasado por seis senadores.

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Burgum también apareció en el programa "This Week" de ABC.