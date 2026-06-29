Hombre acusado de intento de asesinato presidencial durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca comparece ante un tribunal federal de Washington D.C

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Los fiscales federales dijeron que aún no se ha presentado ninguna oferta de acuerdo con la fiscalía

El hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril compareció el lunes ante un tribunal federal para una audiencia sobre el estado del caso.

Los fiscales federales dijeron que aún no se ha presentado ninguna oferta de acuerdo con la fiscalía.

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Cole Thomas Allen no habló durante la audiencia; en cambio, permaneció sentado en silencio junto a su abogado defensor, vistiendo un mono naranja con las manos y los pies esposados.

Los fiscales federales informaron al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Trevor McFadden, que comenzaron a entregar pruebas a la defensa en forma de un disco duro que contiene fotografías y otros documentos. Se entregarán más pruebas durante el período de presentación de pruebas en las próximas semanas.

Se ha programado otra audiencia para el 20 de agosto, en la que podría fijarse la fecha del juicio.

Allen está acusado de agredir a un funcionario federal con un arma mortal e intento de asesinato del presidente.

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Se alega que Allen irrumpió en un puesto de control de seguridad durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y que, en el proceso, disparó contra un agente del Servicio Secreto.