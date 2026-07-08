Hijo exige investigación independiente después de que su padre fuera asesinado a tiros por un agente del ICE en Houston

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“No merecía morir. No merecía ser reducido a un titular como el de un mexicano baleado y asesinado por el ICE. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleo para decenas de hombres que también anhelaban el sueño americano”, dijo su hijo.

Un ciudadano mexicano que fue asesinado a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Houston no tenía antecedentes penales durante las décadas que vivió en Estados Unidos y estaba conduciendo a un equipo hacia una obra de construcción de viviendas cuando fue asesinado, dijeron el miércoles su familia y una congresista de Texas.

Lorenzo Salgado Araujo trabajó durante 35 años, desde el amanecer hasta el anochecer, para que sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, pudieran ir a la universidad. Había estado trabajando para obtener la residencia legal en Estados Unidos después de haber descuidado ese trámite durante años mientras construía casas, según declaró su hijo Ronaldo Salgado en una conferencia de prensa.

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“No merecía morir. No merecía ser reducido a un titular como el de un mexicano baleado y asesinado por el ICE. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleo para decenas de hombres que también anhelaban el sueño americano”, dijo su hijo.

El tiroteo tuvo lugar el martes en Magnolia Park, un barrio que ha sido un centro neurálgico para la comunidad mexicoamericana durante un siglo.

Funcionarios federales afirman que su vehículo fue embestido, pero no aportan pruebas.

Salgado Araujo fue baleado tras ignorar las órdenes e intentar embestir a un agente que disparó en defensa propia, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado . Agentes del ICE lo tenían en la mira porque residía en el país sin permiso legal, según el departamento, que supervisa al ICE. El vehículo del hombre impactó un vehículo del ICE, agregó el departamento.

La congresista demócrata Sylvia García declaró que Salgado Araujo no tenía antecedentes penales. Falleció en el hospital. Los bomberos de Houston informaron que recibió un disparo en el abdomen.

Otros tres hombres parecían estar detenidos mientras Salgado Araujo yacía gimiendo en el suelo, según su hijo, quien dijo que uno de ellos era su tío y que nadie ha vuelto a saber de ellos desde entonces.

Las autoridades federales no han publicado videos ni imágenes del tiroteo ni de los daños a los vehículos. El martes, Salgado se unió a grupos de derechos civiles y funcionarios demócratas para instar a las autoridades federales a que publiquen todas las grabaciones y demás información que poseen sobre el tiroteo.

En otros tiroteos en los que han participado agentes federales, las descripciones iniciales de los funcionarios de inmigración a veces han sido contradichas posteriormente por pruebas de vídeo.

Un video grabado por la transeúnte Juliet Martinez muestra un vehículo negro dirigiéndose hacia una camioneta blanca con las puertas abiertas de par en par. Un hombre esposado y sangrando gime ruidosamente en el suelo y su pierna tiembla. Otros agentes federales vigilan al menos a otros tres hombres esposados.

Grupos de derechos civiles afirman que no se puede confiar en el ICE para la investigación.

La represión federal ha creado un país donde los agentes que creen que pueden "disparar y dar explicaciones después" son "caza abierta contra los latinos", declaró Román Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), durante la rueda de prensa.

Según él, la forma en que ICE ha manejado investigaciones anteriores demuestra que no se han ganado la confianza suficiente como para tomar sus declaraciones como hechos sin pruebas, como vídeos, que las respalden.

“Su modus operandi ha consistido en difundir información inexacta y tendenciosa antes de que se conozcan los hechos, manipulando la narrativa para que se ajuste a su versión de los acontecimientos”, dijo Palomares.

La liga ofreció una recompensa de 5.000 dólares por información y vídeos de testigos, y solicitó una investigación independiente. Otros suplicaron a quienes tuvieran vídeos que no los entregaran al ICE, ya que, según dijeron, podrían destruirlos.

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En las últimas semanas se ha producido un aumento de las detenciones.

Los representantes de ICE y DHS no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios realizadas el miércoles.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, asumió la dirección del departamento en marzo con el objetivo de mantenerlo alejado de las controversias que habían marcado el mandato de su predecesora, Kristi Noem .

En los meses posteriores a dos tiroteos mortales en Minnesota que provocaron una fuerte reacción, el número de arrestos de inmigrantes en todo el país disminuyó y el ICE pareció reajustar sus tácticas. Pero a finales de junio, los arrestos en todo el país se dispararon a 10 000 en un período de cinco días , impulsados ​​en parte por una financiación masiva del Congreso .

El tiroteo fue al menos la octava muerte en un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la intensa campaña de control migratorio de la administración Trump en Estados Unidos.

El hijo dice que su padre trabajó duro durante décadas.

Ronaldo Salgado contó que el martes, alrededor de las 7 de la mañana, le dijeron a su madre que algo malo le había pasado a su padre. Tras buscarlo desesperadamente en su lugar de trabajo y encontrar su furgoneta vacía, vio un vídeo.

“Lo reconocí, no por su aspecto, sino por su voz pidiendo ayuda mientras yacía en la calle”, dijo Salgado.

Salgado Araujo conoció a su esposa cuando era adolescente en México. Vinieron a Estados Unidos y construyeron su propia casa en Houston con la ayuda de amigos y familiares que trabajaban en su equipo. Su esposa le preparaba el almuerzo antes de que saliera y le dejaba una comida abundante lista cuando regresaba. Escuchaba música y acariciaba a su perro en el porche, contó Salgado.

“Después de casi 35 años trabajando para que pudiéramos alcanzar el sueño americano, decidió iniciar el proceso para obtener el suyo propio mediante un permiso de trabajo”, dijo Salgado. “Cumplimos con todos los requisitos, llenamos todos los documentos y asistimos a todas las citas. Estaba a punto de obtener su estatus legal”.

Salgado Araujo se sometió a un escaneo biométrico y a la toma de huellas dactilares a principios de este año, según contó su hijo, y había estudiado cuidadosamente qué hacer si el ICE lo detenía. Si huía a gran velocidad, probablemente era porque temía que le robaran sus herramientas, añadió su hijo.

“Si mi padre hubiera visto un emblema de ICE o cualquier otro emblema relacionado con una agencia de aplicación de la ley, habría obedecido”, dijo su hijo.

El presidente mexicano critica el último asesinato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que está considerando medidas legales o que podría pedir a las Naciones Unidas que intervengan para detener la violencia contra los mexicanos en Estados Unidos.

“Se ha producido otra trágica muerte de uno de nuestros compatriotas en Estados Unidos debido a problemas de detención, a pesar de que su único 'delito' es no tener aún la documentación adecuada”, dijo Sheinbaum.

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La ciudad más grande de Texas ha experimentado un aumento en las operaciones policiales desde que comenzó la represión el año pasado, y esto no ha estado exento de críticas por parte del público. El Ayuntamiento de Houston votó a favor de una ordenanza que limitaba la cooperación del ICE, pero dio marcha atrás después de que el gobernador republicano Greg Abbott amenazara con recortar más de 100 millones de dólares en fondos estatales para la seguridad pública.