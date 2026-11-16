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"Tenemos que lograr que se publique. Tiene que haber transparencia y (Trump) debe ser interrogado. Igual que lo fue el expresidente (Bill) Clinton, y debe responder sobre lo que sabía"

El congresista demócrata Ro Khanna habla durante una entrevista con EFE el 12 de noviembre de 2026 en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington (EE.UU.).

El representante demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores que ha ejercido más presión en el Congreso para esclarecer el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, apuesta por seguir investigando toda la documentación relacionada, ya que asegura que "hay mucha información comprometedora sobre (el presidente Donald) Trump en esos archivos".

"Tenemos que lograr que se publique. Tiene que haber transparencia y (Trump) debe ser interrogado. Igual que lo fue el expresidente (Bill) Clinton, y debe responder sobre lo que sabía", afirmó a EFE en una entrevista realizada en la sede del Partido Demócrata tras las elecciones de medio mandato.

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Khanna ha liderado, junto al representante republicano Thomas Massie, la actividad legislativa en el Congreso para que el Departamento de Justicia hiciera pública la documentación del caso en enero de 2026 y que las supervivientes accedieran a sus expedientes.

Esos archivos desvelaron las conexiones del delincuente sexual fallecido con las élites políticas y económicas y sacaron a la luz fallos y errores del sistema judicial que permitieron que los abusos de Epstein persistieran durante años.

Tanto Khanna como Massie lograron el pasado 11 de noviembre las firmas necesarias para que la Cámara de Representantes vote una segunda ley sobre los archivos Epstein.

"Acabamos de conseguir las firmas para Epstein 2.0 y estamos trabajando arduamente para lograr que los fiscales generales estatales procesen a las personas involucradas en el caso Epstein y otorguen a los sobrevivientes el derecho a acceder al resto de los archivos", indicó el republicano.

La iniciativa permitiría a las víctimas, a los fiscales generales de los estados y a los congresistas acudir a los tribunales para exigir los documentos que el Departamento de Justicia haya retenido u ocultado indebidamente.

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En las semanas que aún restan de legislatura los congresistas tendrán que pronunciarse sobre la publicación o no de los documentos que aún no se han desclasificado, con los demócratas mostrando su intención de persistir en las investigaciones.