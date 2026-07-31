Haitianos pierden su protección en Estados Unidos

Nacional

Mientras el gobierno alista su deportación masiva

Más de 350.000 haitianos en Estados Unidos pierden su Estatus de Protección Temporal (TPS) este lunes, por lo que la Administración de Donald Trump prepara operativos para su deportación masiva que comenzarían en el estado de Ohio, según reportaron medios y congresistas. La protección a la deportación de los haitianos expiró tras un fallo del tribunal federal de apelaciones la semana pasada que postergó hasta este lunes el fin del TPS, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema que el 25 de junio pasado permitió al Gobierno de Trump revocar el permiso. En este contexto, legisladores republicanos celebraron este lunes los reportes en la prensa sobre un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que comenzaría en Ohio, donde Trump difundió en la campaña presidencial de 2024 la idea falsa de que los haitianos estaban comiéndose las mascotas de la gente.

"Lo que va a pasar en Ohio es que van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio", expresó el congresista federal Michael Rulli, republicano de dicho estado, en una entrevista con Fox News. "Saquemos a todos de aquí y empecemos desde el principio", añadió. Aunque las primeras redadas se enfocarán en Ohio, donde hay un estimado de 14.000 haitianos con TPS, el mayor temor ocurre en Florida, donde vive casi la mitad de la población afectada, unos 158.000, según datos de la organización civil FWD.

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us. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito en Florida, denunció que el DHS planea detener a cerca de 2.000 haitianos al día para deportarlos a Haití. "Va a ser un esfuerzo enorme deportar a los 350.000.

Y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la Administración. Esa es una situación inaceptable y es algo que no deberíamos aceptar", declaró la legisladora este lunes en un video. La deportación de los haitianos afectaría a sectores donde trabajan cerca de 200.000 de ellos, como hospitales, asilos, restaurantes y hoteles, pues FWD.

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us estima que aportan 5.900 millones de dólares a la economía cada año, con la mayor contribución, de 1.500 millones de dólares, en Miami. El DHS ha argumentado que "la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente" desde que Estados Unidos otorgó el TPS en 2010 tras un terremoto, pero activistas apuntan que el país está en crisis, con casi 6.000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021. Además, las deportaciones implicarían que cerca de 50.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos pierdan al menos a uno de sus padres, según los datos de FDW. us.