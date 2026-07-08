Grupo humanitario busca frenar la deportación de un centenar de niños migrantes

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Entre ellos se encuentra un bebé de cinco meses, ciudadano de Estados Unidos que se encuentra bajo custodia junto a sus padres

El Proyecto Florence para el Derecho de los Inmigrantes y los Refugiados en Arizona presentó una petición legal para proteger y evitar cualquier intento del gobierno federal de trasladar a 108 niños migrantes no acompañados a Texas y Luisiana para después acelerar su deportación.

El grupo presentó un recurso de 'habeas corpus' para proteger a estos niños que actualmente se encuentran en Arizona bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos.

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Entre ellos se encuentra un bebé de cinco meses, ciudadano de Estados Unidos que se encuentra bajo custodia junto a sus padres.

La petición fue presentada el lunes ante la Corte Federal en Tucson y busca impedir que la administración del Presidente de EE.UU., Donald Trump, pueda trasladarlos fuera de Arizona y alejarlos de sus representantes legales, informó este miércoles el Proyecto Florence.

La organización indicó que esta petición se presenta en respuesta a información fidedigna y reportajes de medios de comunicación que informaron que el gobierno planea intentar eludir el debido proceso.

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Además, aseguró que este plan es el más reciente de una serie de amenazas crecientes contra los derechos y la seguridad de los niños inmigrantes no acompañados.

"Menos de un año después de intentar expulsar a niños hacia Guatemala en contra de su voluntad y violando sus derechos, la Administración Trump ataca nuevamente a los niños inmigrantes no acompañados mediante un plan ilegal para eludir el debido proceso y acelerar las deportaciones", declaró en un comunicado Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence.

La funcionaria afirmó que la ley federal no permite que se trate a los niños como peones en un sistema de control migratorio.

"Con esta petición, simplemente solicitamos al tribunal que garantice que el gobierno cumpla con esa norma", enfatizó.

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En septiembre del 2025, un juez federal determinó que 57 niños migrantes guatemaltecos y hondureños no podrían ser deportados después de una demanda similar presentada por el Proyecto Florence.