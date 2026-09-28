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Grandes empresas de IA testificarán en una audiencia con legisladores de Nueva York

Para abordar los potenciales peligros de la inteligencia artificial (IA) y las posibles soluciones a nivel legal
Grandes empresas de IA testificarán en una audiencia con legisladores de Nueva York
Fotografía de archivo en la que se captó a la presidenta del Concejo municipal de la ciudad de Nueva York, Julie Menin, durante una rueda de prensa, en Manhattan (NY, EE.UU.)
Foto: EFE/Sarah Yenesel
By Washington Hispanic
septiembre 28, 2026 9:27 pm

Anthropic, OpenAI, Google y Meta testificarán bajo juramento el próximo 5 de octubre ante el pleno del Concejo municipal de Nueva York, el órgano legislativo de la ciudad, para abordar los potenciales peligros de la inteligencia artificial (IA) y las posibles soluciones a nivel legal.

Según la presidenta del Concejo, Julie Menin, esas cuatro empresas confirmaron su asistencia, la mayoría en el último momento, tras la advertencia de un abogado de la ciudad acerca de la obligatoriedad de su comparecencia ante una citación judicial.

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SpaceXAI, la empresa de Elon Musk, no respondió a tiempo a la solicitud, por lo que ha recibido una citación, indicó Menin en un comunicado.

La líder del Concejo señaló que se trata de una "inusual" sesión plenaria para examinar los riesgos potenciales que plantean las tecnologías de IA en rápido desarrollo.

La sesión se celebrará después de que los líderes de estas empresas, encabezados por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, hicieran un llamado a poner freno al desarrollo de los modelos de IA ante lo que consideran "graves riesgos" de seguridad y para la humanidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado esa propuesta, al señalar que su país debe mantener el liderazgo sobre China y al asegurar que bajo las leyes existentes se puede vigilar el desarrollo de la IA.

"Los principales expertos y los propios ejecutivos de IA advierten sobre los riesgos potencialmente graves del rápido avance de la IA, y los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar. Eso es precisamente lo que está haciendo el Ayuntamiento de Nueva York", indicó Menin.

La presidenta del legislativo neoyorquino señalo, además, que debido a la "gravedad" de la situación, estas empresas tienen la obligación de comparecer ante el Consejo, responder a preguntas y aportar su opinión bajo juramento sobre la leyes que al respecto emanen de esta institución oficial.

El Concejo también ha recabado testimonios de destacados expertos nacionales en seguridad, tecnología y protección del consumidor en el ámbito de la IA.

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Si SpaceXAI no cumple con la citación judicial, el Consejo podrá solicitar su ejecución judicial ante el Tribunal Supremo del estado.

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