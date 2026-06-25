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Florida cierra el polémico centro migratorio Alligator Alcatraz tras 21.000 deportaciones

Anunció este jueves el gobernador de Florida
Florida cierra el polémico centro migratorio Alligator Alcatraz tras 21.000 deportaciones
Fotografía de archivo, tomada el 25 de julio de 2025, en la que se captó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa en el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, en Ochopee (Florida, EE.UU.).
Foto: EFE/Cristóbal Herrera
By Washington Hispanic
junio 25, 2026 1:30 pm

El polémico 'Alligator Alcatraz', centro de detención migratoria emblemático de la segunda presidencia del estadounidense Donald Trump, cerrará tras haber ejecutado casi 21.000 deportaciones, anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el sitio, al oeste de Miami.

"Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha", declaró DeSantis.

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