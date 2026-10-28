Fallece Dolores Huerta a los 96 años, símbolo de la lucha por los derechos civiles y de los trabajadores latinos

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La histórica activista y cofundadora del sindicato United Farm Workers dedicó su vida a defender a los trabajadores agrícolas, las mujeres y las comunidades inmigrantes. Su legado y su emblemático lema “Sí, se puede” seguirán inspirando a nuevas generaciones.

Dolores Huerta, histórica dirigente sindical y defensora de los derechos civiles, falleció a los 96 años tras dedicar más de seis décadas a la justicia social en Estados Unidos.

La comunidad latina de Estados Unidos está de luto tras el fallecimiento de Dolores Huerta, una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles y laborales del país. La reconocida activista murió este miércoles 28 de octubre, a los 96 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.



“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra querida madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy”, expresó su familia, que pidió privacidad durante este difícil momento.

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Nacida el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, Huerta creció en California, donde desde muy joven fue testigo de las dificultades económicas y sociales que enfrentaban las familias de trabajadores agrícolas, muchas de ellas de origen latino.

Su compromiso con la justicia social la llevó a convertirse en una de las principales organizadoras del movimiento sindical estadounidense. En 1962, junto a César Chávez, fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, organización que posteriormente se transformaría en United Farm Workers (UFW).

Durante décadas encabezó campañas, huelgas y boicots que contribuyeron a mejorar los salarios, las condiciones laborales y la protección de miles de trabajadores del campo. También desempeñó un papel fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres, los inmigrantes y las comunidades históricamente marginadas.

Huerta fue además una de las principales impulsoras de la expresión “Sí, se puede”, que trascendió el movimiento sindical para convertirse en un símbolo de esperanza, perseverancia y movilización social.

🔍 Dolores Huerta, activista y cofundadora del sindicato United Farm Workers. Fotos / Alvaro Ortiz /Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic © 🔍 Foto/ Washington Hispanic ©

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En reconocimiento a su trayectoria, recibió numerosos honores, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.

Voto Latino lamenta la pérdida de una líder histórica

La organización nacional Voto Latino expresó su profundo pesar por la muerte de Huerta, destacando su influencia en la formación de nuevas generaciones de líderes hispanos.

María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de Voto Latino, recordó a Huerta como una mujer extraordinaria que dedicó hasta sus últimos días a combatir las injusticias y abrir oportunidades para quienes históricamente no habían tenido voz.

“Hoy el mundo perdió a una gigante de los derechos civiles”, expresó Kumar, quien destacó que Huerta fue mucho más que una figura histórica del movimiento laboral: también fue su mentora, estratega y amiga.

Kumar recordó especialmente la dedicación de Huerta hacia los jóvenes, señalando que siempre encontraba tiempo para escucharlos, orientarlos y motivarlos a convertirse en defensores de sus propias comunidades.

“Dolores reconocía el valor y el espíritu de los jóvenes antes de que el resto del mundo estuviera preparado para hacerlo”, manifestó.

Por su parte, la actriz y cofundadora de Voto Latino, Rosario Dawson, destacó que la influencia de Huerta trascendió generaciones, nacionalidades y fronteras.

“Dolores Huerta fue una mentora y un faro de luz para muchísimos de nosotros”, expresó Dawson, quien recordó su incansable compromiso con la justicia, la paz y la igualdad.

La actriz concluyó su homenaje con una frase que resume el espíritu de la histórica dirigente: “¡Sí, se puede, Dolores! Que podamos llevar tu luz y alegría mientras abrimos camino para las nuevas generaciones”.

Un legado que trasciende generaciones

Aunque su labor estuvo durante muchos años vinculada a la figura de César Chávez, Dolores Huerta logró construir un liderazgo propio y convertirse en una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en Estados Unidos.

Su trayectoria también estuvo marcada por experiencias personales difíciles. En marzo de 2026 reveló públicamente acusaciones de abuso sexual contra Chávez, incluyendo una violación que, según relató, ocurrió en 1966. Huerta explicó que durante décadas guardó silencio por temor a las consecuencias que una denuncia pudiera tener sobre el movimiento sindical al que había dedicado su vida.

A pesar de los obstáculos, continuó trabajando por la justicia social y la participación comunitaria hasta sus últimos años, inspirando a mujeres, trabajadores y jóvenes latinos a involucrarse en la vida pública.

Con su fallecimiento, Estados Unidos pierde a una protagonista fundamental de su historia contemporánea, pero deja una huella que permanece viva en las organizaciones, comunidades y generaciones que encontraron inspiración en su ejemplo.

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Su voz se apaga, pero su mensaje continúa vigente: “Sí, se puede”.