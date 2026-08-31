Exposición en Times Square reivindica contribuciones de inmigrantes ante ataques de Trump

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"Los inmigrantes impulsan nuestra ciudad, nuestros negocios, las instituciones, desde la bodega de la esquina hasta la sala de emergencias más cercana"

El fotógrafo venezolano Oscar B. Castillo habla durante una rueda de prensa durante la exposición de fotografiás que celebra las contribuciones de inmigrantes en diversas áreas, obreros de construcción, comerciantes, educadores, escritores o artistas, este lunes en Times Square (Nueva York).

Las miles de personas que visitan Times Square podrán ver desde este lunes una serie de fotos que celebran las contribuciones de inmigrantes en diversas áreas -desde obreros de construcción, comerciantes, educadores, escritores o artistas-, una campaña que busca concienciar en momentos en que la Administración de Donald Trump recrudece los ataques contra esta comunidad.

Las fotos, mostradas en tamaño cartel, fueron tomadas por el venezolano Oscar B. Castillo, que por tercera ocasión se unió a la Coalición de Inmigración de Nueva York para la campaña 'New York Proud' así como a la organización sin ánimo de lucro Photoville, que promueve la inclusión y equidad cultural a través de este medio, y Times Square Arts.

'New York Proud' celebra a las personas y comunidades cuyas contribuciones son esenciales para la cultura, la economía y la identidad de Nueva York, de acuerdo con las organizaciones.

Las fotos que se exhiben en Times Square en Manhattan, hasta el 7 de septiembre, y que se llevarán también a los condados de El Bronx, Queens y Brooklyn, muestran el papel "esencial" que desempeñan los inmigrantes en la configuración de la identidad de la ciudad, según indicó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración.

"Los inmigrantes impulsan nuestra ciudad, nuestros negocios, las instituciones, desde la bodega de la esquina hasta la sala de emergencias más cercana", comentó Awawdeh en una conferencia de prensa en la conocida plaza.

Destacó que este trabajo pone rostro reales, cuenta historias reales: "Invitamos a la gente a detenerse, mirar de cerca y ver a los inmigrantes como realmente son: nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestros cuidadores, dueños de negocios, artistas, amigos y familiares".

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Castillo, que emigró hace seis años de Venezuela, dijo a EFE que cada rostro que se exhibe representa "a cientos de miles de personas que tienen historias similares".

"Estamos aquí luchando por mejorar, por un sueño, por crecer, por contribuir y en este momento en específico, muchas veces y prácticamente, por sobrevivir", aseguró en alusión a un contexto en el que crecen los ataques contra la comunidad por la política migratoria del presidente Trump.

De acuerdo con el fotógrafo documental, con este proyecto, que le tomó varios meses, busca dar a la gente "reconocimiento de amor por todos los logros" y hacerlo "con respeto, con apoyo, desde Times Square".

Con 'Proud New York' hace un llamado a "la unidad, al acercamiento, la comprensión, a desestigmatizar a la comunidad", a la que no se debe culpar por las malas acciones de algunos pocos, y a poner fin a la difícil situación que viven, a "construir lazos más grandes y fuertes, un llamado a la justicia y equidad".

Christina Daniels, subdirectora de Times Square Arts, destacó que este es el lugar perfecto para la campaña porque es visitado diariamente por más de 350.000 personas "desde todos los rincones de la ciudad y del mundo".

En años anteriores de la campaña, según señaló, la exposición en esta laza generó la mayor cantidad de escaneos del código QR de la ciudad: "Eso nos dice algo importante: la gente no sólo pasa junto a estos retratos. Se detienen, sienten curiosidad, leen las historias en medio de uno de los espacios públicos más concurridos del mundo".

Las fotos muestran a un taxista de Nepal, una bailaora de flamenco de España, un obrero de construcción de Colombia, una familia de Chad, una dueña de restaurante de India, así como otros empresarios, escritores, poetas, cineasta, arquitecta, entre otros inmigrantes.