Encuentran a un bebé muerto en un baño portátil en un festival de música en Michigan

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Sus restos fueron descubiertos por un empleado de una empresa de mantenimiento de baños durante las labores de mantenimiento rutinarias

El cuerpo de un bebé fue hallado dentro de un baño portátil en un festival de música en la zona rural de Michigan durante el fin de semana, lo que llevó a la policía a pedir ayuda al público.

Según la policía estatal de Michigan, el niño tenía menos de un mes de edad y sus restos fueron descubiertos por un empleado de una empresa de mantenimiento de baños durante las labores de mantenimiento rutinarias el domingo por la mañana, el último día del festival Electric Forest .

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Las autoridades no han revelado cómo murió el bebé, si era niño o niña, ni si se ha identificado a alguno de sus padres, tutor o persona relacionada con él.

La autopsia se realizó el lunes y la policía informará sobre los resultados una vez que los investigadores los revisen, declaró el teniente Pat Agema de la Policía Estatal de Michigan. Hasta el momento, la muerte no ha sido clasificada como homicidio, agregó Agema el martes.

El festival comenzó el jueves y suele congregar a decenas de miles de personas para disfrutar de la música electrónica y las bandas de improvisación. La mayoría de los asistentes acampan en el Double JJ Resort, un complejo turístico de 800 hectáreas cerca de las orillas del lago Michigan. La policía informó que el cuerpo fue hallado en la zona de acampada del festival y está buscando a posibles testigos o personas con información relevante.

Los organizadores del festival compartieron el lunes la publicación de la policía estatal sobre el fallecimiento, expresando: «Nos duele profundamente tener que compartir esta difícil noticia con ustedes». Los organizadores se sumaron al llamado de la policía para colaborar con la investigación, instando a los asistentes al festival a «ayudar en todo lo posible».

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Los organizadores no respondieron de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios el martes.