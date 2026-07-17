Emiten norma definitiva para poner limites a las visas de estudiantes

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La nueva regulación establece un período fijo de admisión para visas de no inmigrante

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la publicación de una norma definitiva que elimina oficialmente el mecanismo conocido como “duración del estatus”, el cual permitía que estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio y representantes de medios de comunicación permanecieran en Estados Unidos por tiempo indefinido, sin una supervisión gubernamental periódica.

La nueva regulación establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante incluidas en las categorías F, J e I. Según el DHS, este cambio busca reforzar la integridad del sistema migratorio, combatir el uso indebido de visas y fortalecer la seguridad nacional mediante revisiones periódicas. Actualmente, muchas otras categorías de visas de no inmigrante ya cuentan con períodos determinados de permanencia.

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“Durante casi medio siglo, el anticuado sistema de ‘duración del estatus’ ha comprometido la seguridad nacional y ha creado condiciones propicias para el fraude migratorio”, afirmó el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

“Durante décadas, estudiantes extranjeros han sido admitidos en Estados Unidos por tiempo indefinido, permitiendo que miles de personas abusen de nuestro sistema migratorio al inscribirse continuamente en cursos para evitar tener que abandonar el país. Al establecer límites claros y definidos para estas visas, Estados Unidos recupera su capacidad de evaluar, investigar y supervisar adecuadamente a las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras. Esta norma definitiva garantiza que los estudiantes extranjeros se concentren en su objetivo principal: completar sus estudios y regresar a sus países”, agregó.

Desde 1978, los estudiantes extranjeros han sido admitidos en Estados Unidos por un período no especificado, lo que, según el gobierno, permitió que miles se convirtieran en “estudiantes permanentes” al matricularse repetidamente en cursos para evitar salir del país.

La norma definitiva busca poner fin a esta práctica mediante varias reformas importantes:

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• Límites fijos de admisión: Los estudiantes no inmigrantes con visas F y los visitantes de intercambio con visas J serán admitidos durante el tiempo que dure su programa específico, con un límite máximo de cuatro años.

• Extensiones federales obligatorias: Los titulares de visas que necesiten tiempo adicional para completar un programa académico deberán solicitar formalmente una Extensión de Estadía ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Con este cambio, la supervisión dejará de depender principalmente del personal universitario y volverá a estar bajo control de las autoridades federales. Los solicitantes estarán sujetos a verificaciones biométricas, revisión de antecedentes y controles para detectar posibles fraudes.

• Reducción del período de gracia para salir del país: El tiempo permitido a los estudiantes con visas F-1 para prepararse para abandonar Estados Unidos, trasladarse a otra institución educativa o solicitar un cambio de estatus después de graduarse se reducirá de 60 a 30 días.

• Restricciones para cambiar de programa: La regulación establece limitaciones más estrictas para realizar cambios académicos.

La norma definitiva será publicada en el Registro Federal durante los próximos días y entrará en vigor 60 días después de su publicación.

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Los actuales titulares de visas de no inmigrante que residan en Estados Unidos bajo el anterior sistema de “duración del estatus” pasarán automáticamente al nuevo esquema. Su permanencia autorizada quedará limitada a un máximo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma.