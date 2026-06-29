El Tribunal Supremo dictaminó que Cook, secretaria de la Reserva Federal, puede conservar su puesto por ahora, pero ratificó otros despidos realizados por Trump.

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“Sostenemos que dicha protección contra la destitución es contraria a la separación de poderes consagrada en la Constitución”

Fotografía de archivo de una vista general del frontispicio del edificio sede del Tribunal Supremo estadounidense, en Washington DC (EE.UU.).

El lunes, la Corte Suprema amplió drásticamente el poder presidencial, ratificando los despidos ordenados por el presidente Donald Trump de los directores de agencias federales independientes, con una importante excepción: la Reserva Federal.

Los magistrados permitieron que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, permaneciera en su cargo mientras lucha contra el intento del presidente republicano de destituirla por acusaciones de fraude hipotecario, que ella ha negado.

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Pero, salvo en el caso del banco central del país, cuya función es fijar los tipos de interés, el tribunal sostuvo que los presidentes tienen vía libre para despedir a los directores de las agencias a su antojo, a pesar de las leyes federales que exigen una causa justificada para tales despidos y de una decisión de hace 91 años que había limitado la autoridad ejecutiva.

Con los seis magistrados conservadores en la mayoría, el tribunal de nueve miembros desechó su decisión unánime en el caso Humphrey's Executor, que había limitado las circunstancias en las que los presidentes pueden despedir a los miembros de las juntas directivas de las agencias, en parte para intentar garantizar una toma de decisiones libre de influencias políticas.

“Sostenemos que dicha protección contra la destitución es contraria a la separación de poderes consagrada en la Constitución”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en nombre del tribunal.

Apoyo a la postura de Trump

Los magistrados dictaminaron en el caso de Rebecca Slaughter , exmiembro de la Comisión Federal de Comercio , a quien Trump despidió sin causa justificada a pesar de que una disposición de la ley federal exige una razón para el despido. La lógica de la decisión se extiende a otras agencias, como la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, donde Trump también ha destituido a miembros de sus juntas directivas.

Trump expresó su aprobación en una publicación de Truth Social. "Es un gran honor ser el presidente en funciones que obtuvo este fallo histórico e inédito, uno de los más importantes jamás emitidos con respecto a los poderes presidenciales", escribió.

El tribunal ya había manifestado su apoyo a la postura de la administración Trump, a pesar de la objeción de los liberales, al permitir que Slaughter y los miembros de la junta directiva de otras agencias fueran destituidos de sus cargos incluso mientras continuaban sus impugnaciones legales.

Ningún presidente anterior a Trump había intentado arrebatar el control de las agencias que regulan amplios sectores de la vida estadounidense, como la energía nuclear, la seguridad de los productos y las relaciones laborales. Sin embargo, durante las audiencias del caso Slaughter en diciembre, los seis jueces conservadores, tres de ellos designados por Trump, parecían más preocupados por emitir un fallo que perdurara que por otorgarle demasiado poder a Trump.

Su retórica recordaba al caso de inmunidad presidencial de 2024, que permitió a Trump evitar ser procesado por sus intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden. El tribunal está redactando una decisión "para la historia", dijo entonces el juez Neil Gorsuch.

La jueza Sonia Sotomayor, en un voto particular que resumió en voz alta en la sala del tribunal, dijo que el fallo podría conducir a "sumisión, inestabilidad e incluso opresión".

“Sin duda, el presidente emerge con más poder que nunca. Ese poder le fue otorgado por seis magistrados de este tribunal, no por el pueblo ni por la Constitución”, dijo Sotomayor.

El caso del gobernador de la Reserva Federal, Cook.

En el caso de Cook, el tribunal votó 5-4 en contra del intento del gobierno de Trump de destituirla de su cargo de inmediato. Roberts, el juez Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales conformaron la mayoría.

Permitir la destitución de Cook ahora, escribió Roberts, “permitiría al Presidente destituir a un miembro de la Reserva Federal en cualquier momento, por cualquier motivo, sin previo aviso y sin control judicial posterior. Eso convertiría la protección por causa justificada en poco más que un empleo a voluntad”.

Roberts incluyó una nota a pie de página en su dictamen señalando que nada impide que Trump "vuelva a intentar" despedirla, siempre y cuando se le notifique debidamente y se le dé la oportunidad de impugnar la decisión.

Trump sugirió que aceptaría la oferta de Roberts, diciendo en Truth Social que "¡tomaremos las medidas apropiadas de inmediato para asegurarnos de que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales con respecto al bienestar de los Estados Unidos de América!".

Cook, nominada por Biden para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal , podrá continuar en su cargo al menos mientras siga en curso la demanda que interpuso para impugnar su despido, según dictaminó el tribunal. La administración Trump ha apelado un fallo de un tribunal inferior que la favoreció.

Además de intentar despedir a Cook, Trump había amenazado con despedir al expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si no abandonaba la junta directiva cuando terminara su mandato a mediados de mayo. Powell ha permanecido como gobernador , incluso después de que Kevin Warsh lo reemplazara como presidente .

Los jueces de los tribunales inferiores han permitido que Cook permanezca en su puesto como una de las siete gobernadoras de bancos centrales.

Según los críticos de Trump, la verdadera motivación para intentar destituir a Cook es el deseo del presidente republicano de ejercer control sobre la política de tipos de interés de Estados Unidos. Si Trump logra destituir a Cook, la primera mujer negra en ser gobernadora de la Reserva Federal, podría reemplazarla con un candidato de su confianza y obtener la mayoría en el consejo de la Fed. El caso está siendo seguido de cerca por los inversores de Wall Street y podría tener amplias repercusiones en los mercados financieros y la economía estadounidense.

Cook afirmó que su caso "nunca tuvo que ver con documentos hipotecarios firmados años antes de que yo me convirtiera en gobernadora de la Reserva Federal".

“Fue un intento de destituirme con un pretexto fabricado porque me negué a ceder a la presión política y seguí fijando los tipos de interés basándome únicamente en lo que mejor beneficiara al pueblo estadounidense. Esa es la obligación más fundamental de un gobernador de la Reserva Federal”, declaró Cook en un comunicado.

El enfrentamiento de Trump con la Reserva Federal

Trump ha restado importancia a la preocupación de que una bajada de tipos demasiado rápida pueda provocar una mayor inflación. Busca reducciones drásticas para que el gobierno pueda endeudarse más fácilmente y los estadounidenses puedan pagar menos intereses por la compra de viviendas, automóviles u otras compras importantes, ya que la preocupación por los altos costes ha generado descontento entre algunos votantes respecto a su gestión económica.

La Reserva Federal ha mantenido su tasa de interés de referencia sin cambios este año, pero un número creciente de responsables políticos está expresando su preocupación por la inflación persistentemente alta y sugiere que el banco central podría subir su tasa de referencia para finales de este año o dejarla sin cambios.

Mientras el caso de Cook estaba siendo revisado por el Tribunal Supremo, Trump intensificó drásticamente su confrontación con la Reserva Federal. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra Powell y notificó al banco central con citaciones judiciales.

La investigación concluyó a finales de abril, según informó el departamento. Este anuncio eliminó un obstáculo importante para la confirmación de Warsh como sucesor de Powell.

El caso contra Cook se deriva de las acusaciones de que declaró dos propiedades, en Michigan y Georgia, como "residencias principales" en junio y julio de 2021, antes de incorporarse a la junta de la Reserva Federal. Dicha declaración puede resultar en una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial menor que si una de ellas se hubiera declarado como propiedad de alquiler o segunda residencia.

En enero, el procurador general D. John Sauer afirmó que esas solicitudes son prueba de “negligencia grave, en el mejor de los casos” y le dan a Trump motivos para despedirla. En cualquier caso, argumentó, los tribunales no deberían revisar su decisión y Cook no tiene derecho a una audiencia.

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Cook ha negado haber cometido irregularidad alguna y no ha sido acusado de ningún delito.