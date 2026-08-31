El Refugio, un oasis para visitantes de migrantes detenidos en un remoto centro de Georgia

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Desde que abrió sus puertas en 2010, este recinto se ha convertido en un oasis de esperanza para miles de familias migrantes sumidas en la desesperación y angustia.

Fotografía del 8 de agosto de 2026 que muestra la fachada de El Refugio en Lumpkin (Estados Unidos).

En una casona de Georgia, la ilusión del reencuentro convive con el temor de la despedida. Allí, la organización sin fines de lucro El Refugio acoge a familiares de migrantes recluidos en el remoto Centro de Detención de Stewart, uno de los mayores de Estados Unidos, que llegan desde lejos para ver a sus seres queridos y, muchas veces, despedirse de ellos.

En la localidad de Lumpkin, a unos 300 kilómetros al sur de Atlanta (Georgia), se encuentra el centro migratorio, y a escasos tres kilómetros de esa instalación está El Refugio, donde el teléfono no para de sonar.

Desde que abrió sus puertas en 2010, este recinto se ha convertido en un oasis de esperanza para miles de familias migrantes sumidas en la desesperación y angustia.

"Es una bendición tenerlos aquí", comentó a EFE una mexicana que llegó con su hija y su nieta pequeña a visitar a su yerno, uno de los casi 2.000 inmigrantes que permanecen detenidos en Stewart, y que pernoctó en El Refugio mientras esperaba que se concretara la ansiada visita.

Los fines de semana suelen llegan a El Refugio unas cuarenta personas al día, según aseguran a EFE sus voluntarios.

Stephanie M. Madison, coordinadora del centro y profesora de la Universidad de Clemson (Carolina del Sur), atiende en perfecto español las llamadas telefónicas que inundan la línea.

Una de ellas procedía de la misma cárcel, de uno de los guardias de seguridad de la empresa CoreCivic, que opera la instalación, para avisarles de que tenían previsto liberar a uno de los detenidos y que, supuestamente, no pudieron localizar a ningún familiar para entregárselo.

La activista rápidamente se movilizó y contactó a otra organización que apoya la labor de El Refugio en Americus, un pequeño pueblo a unos 45 minutos de Lumpkin, donde lo recibirían temporalmente, pues, según la oficial de la prisión, el anciano no tenía a dónde ir.

Armando, otro inmigrante de avanzada edad, esperaba afuera apoyado en un caminador tras quedar en libertad luego de tres meses recluido en la prisión. "Me dejaron salir porque estoy muy enfermo", susurró a EFE el cubano, visiblemente cansado y frágil.

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El pasado abril en ese mismo centro murió el cubano Denny Adan González, de 33 años, en un presunto suicidio, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que el mexicano Prisciliano Trejo Ricano, de 29, falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia tras haber estado detenido en Stewart.

"Un lugar de esperanza y compasión"

El Refugio, financiado mediante donaciones, no solo acoge a las familias que buscan un lugar donde pasar la noche en Lumpkin, sino que les brinda también aliento y esperanza, y asiste, como en el caso de Armando, a migrantes desamparados.

Sus voluntarios también acompañan a los familiares de migrantes durante el difícil reencuentro, que en muchas ocasiones significa una despedida forzada de sus seres queridos.

La acogedora casona, ubicada en el centro del pequeño pueblo de Lumpkin, ofrece a los visitantes comida, ropa y hasta juguetes para los más pequeños.

Cuenta con varias habitaciones, un salón de juegos para los niños, y una larga mesa donde se reúnen las familias a comer, a compartir sus historias, e incluso a armar rompecabezas para distraer la mente.

"Es bueno saber que no estamos solos. Quien viene aquí puede encontrar comida, un lugar seguro y hacen lo posible por ayudar", dijo Gonzalo, un padre mexicano que llegó con su pequeña hija para visitar a su hijastro, que se encuentra detenido en Stewart.

Para Madison, el simple hecho de "sentirse validado" y de compartir el sufrimiento con otros puede marcar una gran diferencia.

"Siento que mi aporte es apenas una gota, pero sigo pensando que cualquier cosa que hagamos para aliviar el sufrimiento humano vale la pena. No puedo hacer mucho frente a casos tan terribles, pero, al menos, podemos ofrecer un sentido de comunidad y compartir el sufrimiento de los demás para aliviar esa carga, aunque sea por un momento", expresó.