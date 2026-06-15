El programa DACA cumple 14 años bajo nuevas presiones de la Administración Trump

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El programa atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia

Fotografía del 4 de junio de 2026 del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Juliana Macedo do Nascimento llegó a Estados Unidos desde Brasil a los 14 años y aquí, ya con 40, ha construido toda su vida adulta. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, le dio una esperanza de estabilidad y futuro: la protegió de la deportación y le otorgó un permiso de trabajo.

Hoy, 14 años después, el programa atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia. La Administración del presidente Donald Trump ha detenido a cientos y deportado a decenas de beneficiarios y sostiene que DACA no los protege frente a la expulsión.

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Macedo, quien trabaja actualmente como activista por los derechos de los migrantes en United We Dream, aseguró a EFE que los llamados "soñadores" están siendo perseguidos por el Gobierno.

DACA fue creado mediante una acción ejecutiva para proteger de la deportación a jóvenes que llegaron al país siendo niños. Aunque no ofrece una vía hacia la ciudadanía ni un estatus migratorio permanente, les permite obtener permisos de trabajo y suspende temporalmente las órdenes de expulsión.

Los registros más recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) muestran que, a diciembre de 2025, había 495.320 beneficiarios activos de DACA en el país. La mayor parte nació en México, seguido de Guatemala y Perú.

La legalidad del programa lleva años en disputa. Durante el primer mandato de Trump, la Administración intentó poner fin a DACA, pero el Tribunal Supremo bloqueó la medida en 2020 por considerar que el procedimiento utilizado fue inadecuado.

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Sin embargo, las disputas legales continuaron y en enero de 2025 un tribunal federal volvió a concluir que partes del programa eran ilegales, aunque permitió que los beneficiarios actuales sigan renovándolo mientras el caso avanza hacia una posible revisión del Supremo.

Entre enero y noviembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 261 beneficiarios de DACA y deportó a 86, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmados por los senadores demócratas Dick Durbin, Alex Padilla y Mark Kelly.

Bajo el Gobierno Trump, DHS sostiene que DACA no protege contra la deportación y ha pedido a los beneficiarios "autodeportarse". En abril, además, la Junta de Apelaciones de Inmigración, el máximo tribunal administrativo en materia migratoria, concluyó que tener DACA no basta para frenar una expulsión.

"Esta Administración ha tomado un enfoque distinto al de su primer mandato", explicó Macedo. "La primera vez intentaron acabar con DACA de golpe y vieron la reacción; esta vez lo están desgastando poco a poco".

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Según la activista, el Gobierno también ha eliminado el acceso de los beneficiarios de DACA a la cobertura médica subsidiada a través del Affordable Care Act y ha impulsado medidas para restringir determinadas ayudas educativas estatales.

Además, los tiempos de procesamiento para renovar DACA se han alargado considerablemente. Trámites que antes solían resolverse en uno o dos meses ahora pueden tardar entre seis y ocho meses, según Macedo.

"La gente pierde su permiso de trabajo, su empleo, su acceso a la salud y las protecciones frente a la deportación", señaló.

El congresista demócrata Jesús "Chuy" García atribuyó la incertidumbre a "la falta de acción del Congreso para aprobar una reforma migratoria" y recordó en declaraciones a EFE que los hogares con beneficiarios de DACA pagan unos 9.500 millones de dólares anuales en impuestos federales y locales.

Por su parte, el presidente de la organización FWD.us, Todd Schulte, advirtió en un comunicado que el programa está "bajo ataque inminente" por el retraso de las renovaciones y el aumento de los arrestos, mientras el reciente presupuesto aprobado por el Congreso destinará cientos de miles de millones de dólares a ICE y al control fronterizo.

DACA dejó de aceptar nuevas solicitudes en 2017 y actualmente solo permite renovaciones para quienes ya estaban inscritos, mientras su futuro continúa pendiente de decisiones judiciales.