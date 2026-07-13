El pistolero que mató a dos personas en una fiesta de Halloween en Dale City en 2020 fue sentenciado a 143 años

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“Es una tragedia que dos vidas hayan terminado en un acto de violencia armada sin sentido . Si bien la sentencia impuesta hoy no puede devolver la vida a las víctimas, sí envía un mensaje claro de que este tipo de comportamiento criminal violento no será tolerado en nuestra comunidad”

El hombre condenado por el asesinato de dos personas en una fiesta de Halloween en Dale City, Virginia, en 2020, pasará el resto de su vida en prisión.

Karriem Jackson, de 31 años, fue declarado culpable el verano pasado del asesinato a tiros de Christopher Alan Johnson, de 24 años, y Frank Chineji Sapele, de 25. El tiroteo ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre de 2020, durante una fiesta en una casa en Dale City. Otras dos personas resultaron gravemente heridas.

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Jackson fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de lesiones graves con alevosía y varias infracciones relacionadas con armas.

El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Prince William, Robert Coleman, sentenció a Jackson la semana pasada a 198 años de prisión, con 55 años de suspensión de la pena, lo que equivale a 143 años tras las rejas.

“Es una tragedia que dos vidas hayan terminado en un acto de violencia armada sin sentido . Si bien la sentencia impuesta hoy no puede devolver la vida a las víctimas, sí envía un mensaje claro de que este tipo de comportamiento criminal violento no será tolerado en nuestra comunidad”, declaró la fiscal del condado de Prince William, Amy Ashworth.

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Según la oficina de Ashworth, Jackson discutió en la fiesta con un residente de la casa, lo que derivó en una pelea física durante la cual Jackson golpeó al individuo con la culata de una pistola. Le pidieron a Jackson que se marchara, momento en el que disparó varias veces contra la multitud, matando a Johnson y Sapele e hiriendo gravemente a otros dos asistentes.