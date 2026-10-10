El huracán Isaías se reduce a categoría 1 sobre Florida

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El NHC advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro.

Captura de video tomada de la pagina oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU., donde se muestra al huracán Isaías tras tocar tierra este viernes, cerca de Destin, en el noroeste de Florida.

El huracán Isaías se redujo a categoría 1 a medida que avanza sobre el estado de Florida (EE.UU)., donde este viernes había tocado tierra horas antes cerca de Destin, una localidad en el noroeste de la región, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según la más reciente información del organismo, Isaías presenta vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora, lo que corresponde a categoría 1, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson usada por el NHC.

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Cuando tocó tierra, alrededor de las 20.30 hora local (01.30 GMT del sábado), los vientos máximos sostenidos del huracán eran de 165 kilómetros por hora.

Isaías ha provocado fuertes lluvias, la caída de árboles, calles bloqueadas por escombros y farolas destrozadas.

Además, el fenómeno meteorológico dejó a más de 512.000 clientes sin electricidad en Florida y en Alabama, según medios locales.

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Florida declaró el estado de emergencia en veintisiete condados y movilizó a unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de respuesta. Varias localidades ordenaron evacuaciones en áreas vulnerables y las autoridades advirtieron de posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y de problemas en las infraestructuras.

El NHC advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro.

Una estación de medición de la NOAA en Panama City Beach registró un nivel del agua de 5,6 pies (1,7 metros) por encima de la media de las mareas altas más elevadas.

El NHC prevé que Isaías se debilite al avanzar tierra adentro, aunque las lluvias intensas, las inundaciones y el riesgo de tornados podrían extenderse durante el fin de semana a otras zonas del sureste de Estados Unidos.

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Antes de tocar tierra, el huracán había alcanzado la categoría 3, por lo que llegó a la costa tras perder intensidad.