Sábado, 10 de octubre de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › El huracán Isaías se reduce a categoría 1 sobre Fl...
Nacional

El huracán Isaías se reduce a categoría 1 sobre Florida

El NHC advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro.
El huracán Isaías se reduce a categoría 1 sobre Florida
Captura de video tomada de la pagina oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU., donde se muestra al huracán Isaías tras tocar tierra este viernes, cerca de Destin, en el noroeste de Florida.
Foto: EFE/NOAA-NHC
By Washington Hispanic
octubre 10, 2026 7:19 pm

El huracán Isaías se redujo a categoría 1 a medida que avanza sobre el estado de Florida (EE.UU)., donde este viernes había tocado tierra horas antes cerca de Destin, una localidad en el noroeste de la región, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según la más reciente información del organismo, Isaías presenta vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora, lo que corresponde a categoría 1, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson usada por el NHC.

ANUNCIO

Cuando tocó tierra, alrededor de las 20.30 hora local (01.30 GMT del sábado), los vientos máximos sostenidos del huracán eran de 165 kilómetros por hora.

Isaías ha provocado fuertes lluvias, la caída de árboles, calles bloqueadas por escombros y farolas destrozadas.

Además, el fenómeno meteorológico dejó a más de 512.000 clientes sin electricidad en Florida y en Alabama, según medios locales.

ANUNCIO
VA Elections

Florida declaró el estado de emergencia en veintisiete condados y movilizó a unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de respuesta. Varias localidades ordenaron evacuaciones en áreas vulnerables y las autoridades advirtieron de posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y de problemas en las infraestructuras.

El NHC advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro.

Una estación de medición de la NOAA en Panama City Beach registró un nivel del agua de 5,6 pies (1,7 metros) por encima de la media de las mareas altas más elevadas.

El NHC prevé que Isaías se debilite al avanzar tierra adentro, aunque las lluvias intensas, las inundaciones y el riesgo de tornados podrían extenderse durante el fin de semana a otras zonas del sureste de Estados Unidos.

ANUNCIO
MC-DEP Recycling

Antes de tocar tierra, el huracán había alcanzado la categoría 3, por lo que llegó a la costa tras perder intensidad.

Clasificados
Clasificado · Empleo
• Trabajo ofrece seguro de salud gratis y pensión de retiro • Con autorizacion para trabajar en EE.U
Clasificado · Empleo
Tienda Deli cerca de Union Station, en Washington, D.C., está buscando personal. • Varias posicio

Noticias Relacionadas

Trump reclama "elogios" para ICE por la detención del dominicano baleado en Nueva York

Trump reclama "elogios" para ICE por la detención del dominicano baleado en Nueva York

 Ocasio-Cortez exige a gran almacén que no ceda sus estacionamientos a ICE tras tiroteo

Ocasio-Cortez exige a gran almacén que no ceda sus estacionamientos a ICE tras tiroteo

 Rubio dice que el diálogo de la oposición con el chavismo tiene "todo el apoyo" de EE.UU.

Rubio dice que el diálogo de la oposición con el chavismo tiene "todo el apoyo" de EE.UU.

 La CPI rechaza las sanciones de EE UU contra el tribunal y alerta de un ataque al orden jurídico

La CPI rechaza las sanciones de EE UU contra el tribunal y alerta de un ataque al orden jurídico