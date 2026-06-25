El hombre que prendió fuego a un concejal de una ciudad de Virginia recibe una condena de 40 años de prisión

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Blair Vogler, la esposa del concejal, testificó que las quemaduras de Lee Vogler cubrían el 60% de su cuerpo

Un hombre que prendió fuego a un concejal de Virginia el año pasado en un presunto ataque de celos fue sentenciado el jueves a 40 años de prisión.

Shotsie Buck-Hayes se declaró culpable en abril de un cargo de intento de asesinato en primer grado y otro de lesiones graves con alevosía en relación con el ataque perpetrado el 30 de julio de 2025 contra Lee Vogler. Según testigos, Buck-Hayes entró en la oficina de Vogler en Danville con un cubo de gasolina, lo roció, lo persiguió fuera del edificio y le prendió fuego.

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Blair Vogler, la esposa del concejal, testificó que las quemaduras de Lee Vogler cubrían el 60% de su cuerpo.

El fiscal del Commonwealth, Michael Newman, declaró que Vogler y su familia asistieron a la audiencia del jueves en el Tribunal de Circuito de Danville, donde el concejal, visiblemente marcado por las cicatrices, hizo una emotiva declaración sobre cómo el ataque había cambiado su vida. Newman añadió que Buck-Hayes también habló, ofreciendo lo que él afirmó que era una disculpa, pero reiterando que su motivación era una supuesta relación extramatrimonial entre Vogler y la esposa de Buck-Hayes.

El juez de circuito James Reynolds sentenció a Buck-Hayes a 10 años de prisión por el cargo de intento de asesinato, con cinco años de suspensión de la pena. Le impuso una sentencia de cadena perpetua por el cargo de lesiones dolosas, suspendiendo la totalidad de la condena excepto 35 años.

Newman señaló que Reynolds impuso una pena por el cargo de lesiones que triplicaba la prevista en las directrices para la ciudadanía.

“Me alegra que el tribunal haya coincidido en que se trata de un caso agravante y que haya ido más allá de las directrices, dictando una sentencia que, con suerte, responsabilice a este acusado por este horrible acto”, dijo Newman.

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Como parte del acuerdo de culpabilidad de Buck-Hayes del 1 de abril, se retiraron los cargos por allanamiento de morada.