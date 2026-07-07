El Grupo de Trabajo Uno de Virginia regresa a casa tras su respuesta al terremoto de Venezuela

Nacional

Después de 10 días

El equipo urbano de búsqueda y rescate con sede en el condado de Fairfax, Virginia, regresó a casa el lunes por la noche después de 10 días en Venezuela, donde prestó ayuda tras el paso de dos terremotos.

El Grupo de Trabajo Uno de Virginia se activó el 25 de junio, movilizando a aproximadamente 80 socorristas y media docena de perros para ayudar en las labores de rescate después de que dos potentes terremotos devastaran una parte de la costa venezolana al norte de Caracas.

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David Barlow, subjefe de Operaciones Especiales del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, dio la bienvenida al equipo a casa detallando el alcance de su misión.

“Los más de 50 equipos internacionales que trabajaron en Venezuela evaluaron 391 lugares, realizaron operaciones de rescate técnico en 146 ubicaciones y lograron 14 rescates de personas vivas”, dijo Barlow. “De eso, USA1 (incluido el Grupo de Trabajo Uno del Departamento de Asuntos de Veteranos) trabajó más de 186 horas consecutivas, evaluando 74 lugares y trabajando en 41 ubicaciones diferentes, lo que resultó en cinco rescates de personas vivas”, agregó.

Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales mostraba al equipo rescatando a una madre y a su bebé de nueve meses días después de los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Según la agencia Associated Press, los sismos se produjeron con 39 segundos de diferencia y tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5. Las autoridades afirman que fueron los terremotos más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo.

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La agencia AP informa que al menos 2.295 personas han muerto, mientras que miles permanecen desaparecidas.

Miembros de la comunidad venezolana local estuvieron presentes para el recibimiento, entre ellos Andrea Ramos, que tiene familiares en Venezuela, algunos de los cuales no sobrevivieron al desastre.

“Estuviste allí trabajando muy duro, y gracias a Dios que trajiste el equipo que tenías”, dijo Ramos entre lágrimas. “Escuché que los bomberos de Venezuela y Caracas no sabían usarlos”, añadió. “Y tú les estabas enseñando”.

Los socorristas recibieron una bandera venezolana como muestra de agradecimiento por sus esfuerzos.

Además del Grupo de Trabajo 1 de Virginia, Estados Unidos desplegó equipos urbanos de búsqueda y rescate de Los Ángeles y Miami para colaborar en la respuesta.

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La Embajada de Estados Unidos en Caracas agradeció a los equipos de rescate en una publicación en X, elogiando su “extraordinario trabajo sobre el terreno”.