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El FBI registra la casa de un excongresista que dimitió por acusaciones de agresión sexual

Eric Swalwell, quien había estado en el Congreso desde 2013, anunció su decisión en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que se defendió y negó las acusaciones.
El FBI registra la casa de un excongresista que dimitió por acusaciones de agresión sexual
Fotografía de archivo en la que se captó a Eric Swalwell, exrepresentante demócrata a la Cámara de EE.UU. por el estado de California (d), en Washington DC (EE.UU.).
Foto: EFE/Greg Nash/Pool
By Washington Hispanic
agosto 20, 2026 6:20 pm

Agentes del FBI registraron la casa del excongresista demócrata Eric Swalwell, quien dimitió en abril por acusaciones de agresión sexual, y confiscaron varios dispositivos electrónicos el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco (California), según informó este jueves la cadena CNN.

El registro forma parte de una investigación federal, según CNN, dentro de la que el FBI ha hablado con dos mujeres que denunciaron públicamente al exlegislador.

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Swalwell dimitió el pasado mes de abril a su puesto como representante por California en la Cámara Baja estadounidense, tras denuncias de agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a renunciar a sus aspiraciones a gobernador de su estado.

Eric Swalwell, quien había estado en el Congreso desde 2013, anunció su decisión en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que se defendió y negó las acusaciones.

"Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí", declaró entonces el exparlamentario.

La carrera del político de 45 años, quien era el favorito de las encuestas demócratas para ganar la Gobernación de California en noviembre próximo, empezó a hundirse cuando CNN y el diario San Francisco Chronicle sacaron a la luz las acusaciones de varias mujeres.

Swalwell se enfrenta a las denuncias de una exasistente que asegura que la agredió sexualmente en dos ocasiones tras una noche de copas.

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Además de esta denuncia, otras tres mujeres relataron a la cadena CNN que sufrieron conductas sexuales inapropiadas, como el envío de fotos de desnudos y mensajes explícitos del entonces representante sin que ellas lo pidieran.

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