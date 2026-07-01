El embajador Johnson reconoce las sanciones de EEUU a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación

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El diplomático estadounidense sostuvo que esta acción reitera el mensaje de Trump y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que “quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva, rendirán cuentas".

Fotografía de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante una conferencia, en Ciudad de México (México).

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció este martes a ambos países por imponer sanciones a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a la organización delictiva Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaban una red de contrabando de combustibles.

“Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los carteles”, escribió Johnson en un mensaje en la red social X.

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El diplomático estadounidense sostuvo que esta acción reitera el mensaje de Trump y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que “quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva, rendirán cuentas".

El mensaje de Johnson se publica el mismo día en que Estados Unidos impuso estas sanciones mediante una orden ejecutiva cuyo objetivo era “contrarrestar la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción”.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense, la red adquiría gasolina, diésel y otros combustibles en Estados Unidos para introducirlos ilegalmente a México mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y otras maniobras destinadas a evadir impuestos y así generar “decenas de millones de dólares anuales para el cartel”.

Entre los sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como presunto operador financiero del CJNG, y J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente vinculado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, a las que Washington acusa de participar en el traslado ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes.

En esa misma línea de acción, el Gobierno de México bloqueó las cuentas bancarias de dichos ciudadanos en el país latinoamericano.

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El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste (CDN), el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.