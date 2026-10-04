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EE.UU. retira todos sus bombarderos de una base aérea en Reino Unido tras un incidente de seguridad

Según la fuente de Defensa, "el personal que opera la flota de bombarderos de Estados Unidos -incluidos los B-1, B-2 y B-52- permanece listo para ejecutar capacidades de ataque global de precisión (incluso mediante operaciones con despegue y aterrizaje en el territorio continental de EE.UU.) en cualquier lugar y momento"
EE.UU. retira todos sus bombarderos de una base aérea en Reino Unido tras un incidente de seguridad
Un bombardero B-1 Lancer estadounidense fue captado el pasado 28 de septiembre en la base aéra RAF Fairford, en Gloucestershire (Gran Bretaña).
Foto: EFE/Neil Hall
By Washington Hispanic
octubre 04, 2026 8:24 pm

Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en la base aérea de RAF Fairford, Reino Unido, tras el incidente de seguridad de esta semana que activó una investigación sobre una posible implicación iraní en el hecho, confirmó a EFE este domingo un funcionario del departamento de Defensa.

"Si bien la seguridad operativa nos impedía confirmar el movimiento de nuestros activos y fuerzas en tiempo real, ahora podemos informar que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en la base de la RAF en Fairford han regresado a sus bases de origen en los Estados Unidos", detalló la fuente sin especificar las razones de la retirada.

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En la víspera, las autoridades británicas confirmaron la detención, el pasado 1 de octubre, de un ciudadano británico-iraní relacionado con un presunto complot terrorista contra la base militar aérea de Fairford.

El pasado 27 de septiembre, cinco sospechosos -todos ellos jóvenes británicos de entre 22 y 25 años y vecinos de Londres- fueron detenidos en las cercanías de la base bajo sospecha de delitos de terrorismo y posteriormente liberados bajo fianza.

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El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que existían "sólidos indicios" de la participación iraní en el presunto complot cerca a la base militar en mención, que es utilizada conjuntamente por Estados Unidos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había señalado a un "actor extranjero" tras la alerta de seguridad desencadenada por las furgonetas que se encontraron cerca de la base.

RAF Fairford ha sido utilizada en los últimos meses por bombarderos estadounidenses, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a utilizar bases británicas para ataques "defensivos" contra Teherán durante el conflicto en Oriente Medio.

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Según la fuente de Defensa, "el personal que opera la flota de bombarderos de Estados Unidos -incluidos los B-1, B-2 y B-52- permanece listo para ejecutar capacidades de ataque global de precisión (incluso mediante operaciones con despegue y aterrizaje en el territorio continental de EE.UU.) en cualquier lugar y momento".

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