EEUU recibe las primeras seis ballenas belugas del clausurado parque canadiense Marineland

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Las belugas viajaron por carretera y en avión en contenedores de agua fría, acompañadas por veterinarios y cuidadores que a menudo permanecían en el agua junto a ellas, según los acuarios de Chicago y San Antonio.

Fotografía cedida que muestra a operarios llevando a una ballena beluga, una de las seis primeras que serán transportadas a acuarios de Estados Unidos, este 21 de julio de 2026, en el Acuario de Chicago, Illinois (Estados Unidos).

Seis de las treinta belugas del clausurado parque canadiense Marineland fueron trasladadas a nuevos hogares en San Antonio y Chicago, en Estados Unidos, en una operación que repartirá a los cetáceos entre cuatro instalaciones estadounidenses y una española.

La operación comenzó este martes con la llegada de los seis primeros ejemplares provenientes de Niagara Falls (Ontario) a acuarios de Chicago (Illinois) y San Antonio (Texas).

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El plan reparte las belugas (Delphinapterus leucas) entre cuatro instalaciones estadounidenses acreditadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA, en inglés) y el Oceanogràfic de Valencia, en España, detalló en un comunicado el Shedd Aquarium, de Chicago.

Los centros estadounidenses incluyen además el Georgia Aquarium (Atlanta) y los parques SeaWorld de San Antonio y San Diego.

El Shedd acogerá hasta diez belugas, cuatro de ellas ya en sus instalaciones; SeaWorld recibió otras dos en San Antonio, y el Georgia Aquarium prevé sumar dos más en una fecha que no ha divulgado.

Entre tanto, el único pendiente es el traslado a Valencia que sigue a la espera de las autorizaciones del Gobierno español.

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Las belugas viajaron por carretera y en avión en contenedores de agua fría, acompañadas por veterinarios y cuidadores que a menudo permanecían en el agua junto a ellas, según los acuarios de Chicago y San Antonio.

El Shedd, que trabaja las 24 horas para aclimatarlas y aún no las muestra al público, advirtió de que es pronto para conocer su estado de salud.

"Vigilamos que coman, socialicen entre ellas e investiguen el hábitat, señales alentadoras de su progreso", explicó Charlie Jacobsma, director de comportamiento animal y entrenamiento del Shedd Aquarium.

Marineland cerró en 2024 tras años de denuncias por las condiciones de sus animales. Canadá autorizó el traslado en junio, después de rechazar un plan para enviar a las belugas a un parque de China.

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El traslado del resto de los cetáceos continuará en los próximos meses, sin un calendario cerrado y supeditado al estado de cada animal.