EEUU reactiva trabajos de inspectores de aguacate en Michoacán tras refuerzo de seguridad

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Johnson señaló que Washington continuará monitoreando las condiciones de seguridad y ajustará sus operaciones cuando corresponda, y sostuvo que la prioridad seguirá "siendo la protección del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán".

Fotografía de archivo que muestra a personas trabajando en una empacadora de aguacate, en la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán (México).

El Gobierno de Estados Unidos reanudó este jueves por completo sus actividades oficiales en Michoacán tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

El embajador estadounidense en México, Ron Johnson, reconoció al Gobierno mexicano, “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y la coordinación que hicieron posible la reanudación total, según un comunicado difundido este jueves en sus redes sociales.

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Johnson señaló que Washington continuará monitoreando las condiciones de seguridad y ajustará sus operaciones cuando corresponda, y sostuvo que la prioridad seguirá "siendo la protección del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán".

El diplomático presentó la decisión como un resultado de la cooperación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y afirmó que el trabajo conjunto protege a la población, la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo entre ambos países.

La Embajada estadounidense en México añadió en una actualización de su alerta de seguridad que, pese a la reanudación, Michoacán permanece clasificado en nivel 4 en la advertencia de viaje de Estados Unidos, categoría en la que recomienda no viajar al estado.

"Cabe recordar que la advertencia de viaje de Estados Unidos clasifica a Michoacán como una zona de nivel 4, donde se recomienda no viajar", se lee en su página oficial, al tiempo que mantiene recomendaciones preventivas.

La suspensión había afectado desde el 5 de agosto actividades del personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargado de verificar las instalaciones autorizadas para exportar aguacate desde Michoacán hacia el mercado estadounidense.

Sheinbaum explicó esta semana que Estados Unidos decidió frenar de inmediato esas labores después de recibir alertas de seguridad y que, tras una mesa bilateral, las operaciones se habían restablecido en al menos 45 empacadoras en menos de 48 horas.

Como respuesta, el Gobierno mexicano reforzó la vigilancia en la zona aguacatera con 46 bases de operación: 17 en empacadoras de Tingüindín, Tocumbo y Peribán y otras 29 en comunidades productoras de Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán.

El despliegue, coordinado desde Uruapan, contempla unos 1.500 efectivos adicionales para la seguridad de la producción de aguacate, además de vigilancia de la Guardia Nacional en carreteras y acompañamiento a personal sanitario mexicano en puestos de inspección.

Johnson aseguró que la reanudación envía un mensaje de que la cooperación bilateral puede producir resultados que fortalezcan “la seguridad y la prosperidad” de ambos países.

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Esta fue la tercera suspensión temporal de las actividades del personal agrícola estadounidense en Michoacán y tiene como antecedentes directos episodios similares en 2022 y 2024, cuando amenazas y agresiones contra inspectores paralizaron temporalmente las certificaciones necesarias para exportar aguacate a Estados Unidos.