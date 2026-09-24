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EEUU pide a sus ciudadanos evitar zonas afectadas por disturbios en Santa Marta (Colombia)

La tensión se mantiene en la ciudad mientras transcurre un paro armado de 48 horas anunciado por las ACSN, que comenzó el lunes, después de una operación de la fuerza pública en la Sierra Nevada en la que murió alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa organización armada ilegal.
EEUU pide a sus ciudadanos evitar zonas afectadas por disturbios en Santa Marta (Colombia)
Agentes de la Policía de Colombia fueron captados este 23 de septiembre al custodiar un de las calles de Santa Marta, tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en la capital del departamento del Magdalena (Colombia).
Foto: EFE/Jhon Carlos Araujo
By Washington Hispanic
septiembre 24, 2026 1:38 pm

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas afectadas por disturbios, bloqueos de carreteras y operaciones de seguridad en la ciudad colombiana de Santa Marta (norte), tras la ola de violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

"Evite las áreas donde se han reportado disturbios, bloqueos de carreteras, grandes concentraciones y operaciones de seguridad. Si se encuentra con grupos numerosos o escucha disparos, refúgiese inmediatamente", señaló el aviso de la embajada estadounidense en Colombia.

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La advertencia incluye a Santa Marta y sus alrededores, así como a la Troncal del Caribe, la principal carretera del norte del país que atraviesa los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona y a la Zona Bananera, donde se han producido afectaciones a la movilidad y hechos violentos.

La tensión se mantiene en la ciudad mientras transcurre un paro armado de 48 horas anunciado por las ACSN, que comenzó el lunes, después de una operación de la fuerza pública en la Sierra Nevada en la que murió alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa organización armada ilegal.

En este contexto, se han registrado quema de vehículos, intimidaciones a establecimientos comerciales, incluidos disparos y amenazas con armas, además de interrupciones del transporte público, el comercio y la movilidad en algunos sectores de Santa Marta y zonas cercanas.

El Gobierno colombiano desplegó este miércoles más de 1.100 integrantes de la Fuerza Pública en Santa Marta y el vecino municipio de Ciénaga, con más de quinientos soldados y seiscientos policías, además de unidades de fuerzas especiales, vigilancia fluvial y sobrevuelos de la Fuerza Aérea.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró que las autoridades mantienen "controlado" el orden público tanto en Santa Marta como en Ciénaga y en la Troncal del Caribe.

Pese a las alteraciones en distintos sectores, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta permanece abierto y operando.

La carretera que conecta la ciudad con el aeropuerto y Barranquilla se encuentra abierta, aunque la situación puede cambiar rápidamente.

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Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no enfrentarse a personas o grupos armados, mantener un alto nivel de vigilancia, seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar los medios de comunicación para conocer posibles cambios en las condiciones de seguridad y movilidad.

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