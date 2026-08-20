Viernes, 21 de agosto de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › EE.UU. "no necesita generar tantos empleos" tras l...
Nacional

EE.UU. "no necesita generar tantos empleos" tras las deportaciones de Trump, dice Bessent

Recalcó que lo "realmente importante" es que el país está viendo "el renacimiento" de la industria manufacturera y por ende de sus empleos
EE.UU. "no necesita generar tantos empleos" tras las deportaciones de Trump, dice Bessent
Fotografía de archivo del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
By Washington Hispanic
agosto 20, 2026 8:06 pm

Estados Unidos no necesita "generar tantos empleos" debido a la estrategia de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump, que está haciendo que estadounidenses ocupen los puestos vacantes que han dejado los expulsados, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaraciones que fueron criticadas por expertos.

El secretario hizo los comentarios este jueves en una entrevista con CNBC sobre la economía del país y el posible debilitamiento del mercado laboral estadounidense, que el mes pasado perdió 23.000 empleos, según datos federales

ANUNCIO

Bessent respondió que los datos actuales son difíciles de interpretar y echó mano de la campaña de deportaciones masivas implementadas por la Administración Trump para asegurar que «los empleos que estamos viendo son para los estadounidenses».

"Tras las deportaciones que hemos visto durante la administración del presidente Trump y el cierre de la frontera... no necesitamos generar tantos empleos", afirmó el secretario.

Recalcó que lo "realmente importante" es que el país está viendo "el renacimiento" de la industria manufacturera y por ende de sus empleos.

Las afirmaciones de Bessent ya han generado críticas como las Dean Baker, economista sénior del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), quien señaló en su cuenta de X que la tasa de empleo de las personas nacidas en EE.UU. descendió un punto porcentual con respecto al Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, advirtió que la afirmación de Bessent es una admisión abierta de que las deportaciones provocan una contracción en la economía.

ANUNCIO
MoCo Recycling

El secretario está bajo el escrutinio público por la deuda pública que este miércoles superó por primera vez los 40 billones de dólares.

Clasificados
Clasificado · Empleo
Con experiencia. Diagnosticar con scanner y electricidad automotriz. Pago competitivo. En Annandale,
Clasificado · Empleo
Cerca de George Mason University. Planchadores de camisas, pantalones, sacos/blusas y operador de dr
Clasificado · Empleo
Requisitos: ingles basico, horario flexible, buen ambiente. Aplicar en persona o llamar. Tel: (301)
📍 736 Rockville Pike, Rockville, MD 20852

Noticias Relacionadas

El FBI arresta a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York

El FBI arresta a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York

 El FBI registra la casa de un excongresista que dimitió por acusaciones de agresión sexual

El FBI registra la casa de un excongresista que dimitió por acusaciones de agresión sexual

 La asesora "más cercana" a Trump trabajó con él un año sin permiso de seguridad, dice MS Now

La asesora "más cercana" a Trump trabajó con él un año sin permiso de seguridad, dice MS Now

 La ministra venezolana del petróleo ofrece en EE.UU. un "abanico" de inversiones en crudo y gas

La ministra venezolana del petróleo ofrece en EE.UU. un "abanico" de inversiones en crudo y gas