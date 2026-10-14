EEUU levanta sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

Nacional

Y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

El nombre del dirigente chavista fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense.

ANUNCIO

Jorge Rodríguez es el interlocutor del diálogo impulsado por Washington desde el verano pasado entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera para negociar una transición en Venezuela.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Donald Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

ANUNCIO

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría acceso a Washington a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de retirar sanciones en Estados Unidos contra Delcy Rodríguez.

ANUNCIO

Mientras tanto, la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, permanece en Panamá, desde donde ha denunciado impedimentos impuestos por las autoridades chavistas para impedir su regreso a Venezuela.