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EE.UU. lanza una iniciativa para impulsar investigación sobre salud de la mujer

La anterior Administración, encabezada por el demócrata Joe Biden (2021-2025), también creó un grupo de trabajo para investigar la salud mental materna
EE.UU. lanza una iniciativa para impulsar investigación sobre salud de la mujer
El presidente de EE. UU., Donald Trump (a la derecha), y la primera dama, Melania Trump (a la izquierda), saludan a la multitud tras firmar un decreto presidencial para crear la División de Salud de la Mujer y un Grupo de Trabajo sobre Salud de la Mujer.
Foto: EFE/Ron Sachs
By Washington Hispanic
octubre 20, 2026 9:20 pm

El presidente, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para impulsar la investigación sobre la salud de la mujer, una medida promovida por la primera dama, Melania Trump.

La orden, firmada durante una ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, crea una división de salud femenina en los Institutos Nacionales de Salud y un grupo de trabajo en la Casa Blanca para acelerar los descubrimientos científicos que permitan mejorar la salud de las mujeres.

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"Las generaciones anteriores lucharon por los derechos de las mujeres. Nuestra generación luchará por descubrir las curas que garanticen que una mujer pueda vivir su vida con salud y al máximo", declaró la primera dama durante el acto.

El presidente, que intervino después de su esposa, calificó la iniciativa de "acción histórica", afirmó que "promoverá nuevas investigaciones" y elogió a la primera dama, de quien dijo que "ha logrado muchísimo".

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El grupo de trabajo de la Casa Blanca está encabezado por la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, quien recientemente concluyó con éxito su tratamiento contra el cáncer de mama, y por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El texto de la orden señala la necesidad de ampliar la investigación sobre aspectos clave de la salud de las mujeres, como la salud materna, la menopausia, la salud mental, la endometriosis y el alzhéimer.

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La anterior Administración, encabezada por el demócrata Joe Biden (2021-2025), también creó un grupo de trabajo para investigar la salud mental materna.

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