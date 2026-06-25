EEUU emite un aviso de tsunami para parte del Caribe tras un sismo en Venezuela

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El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

Imagen difundida en la cuenta en Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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El terremoto, registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

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El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.