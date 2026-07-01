EE.UU. detiene para expulsión a supuesto "agente subversivo" cubano y su familia

Nacional

En medio de la escalada de presión de Washington sobre La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., 18 de junio de 2026. (Estados Unidos)

Donald Trump informó este miércoles sobre la detención de un supuesto "agente subversivo" cubano que espera junto a su esposa e hijo el fin de los procedimientos para su expulsión del país norteamericano, en medio de la escalada de presión de Washington sobre La Habana.

"Esta semana, tres ciudadanos cubanos fueron detenidos por agentes federales después de que el secretario Rubio revocara su estatus legal", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

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Según Pigott, Carlos Antonio Lloga Domínguez pasó "más de una década trabajando como agente subversivo extranjero" para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), calificada por EE.UU. como "la principal organización fachada de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano" en su territorio.

Lloga Domínguez y su familia "se encuentran ahora bajo custodia federal a la espera de ser expulsados ​​del país", indica el texto, que agrega que el detenido "ha mantenido vínculos con la red transnacional de subversión comunista durante todo el tiempo que ha residido" en la nación norteamericana.

El ICAP está entre las entidades estatales cubanas sancionadas recientemente por el secretario de Estado, Marco Rubio por constituir "el núcleo central de una vasta operación de inteligencia e influencia cubana que, según se afirma, abarca más de 2.000 organizaciones en más de 150 países".

El comunicado menciona además que la organización - que según La Habana se encarga de fomentar la diplomacia y la solidaridad con la isla a través de 'asociaciones de amistad' en todo el mundo-, "mantiene una relación estrecha y de larga data con agentes de inteligencia cubanos".

Pigott recordó que su presidente es el espía Fernando González Llort, uno de "Los Cinco" agentes cubanos y miembro de la Red Avispa que guardó prisión por más de 15 años en EE.UU. antes de ser liberado.

Según Washington, el ICAP mantiene "una presencia significativa" en EE.UU., donde "en estrecha coordinación con el régimen comunista cubano" difunde "vil propaganda antiestadounidense" y ejerce "presión sobre políticos federales, estatales y locales en nombre de la dictadura cubana".

"Bajo la Administración (del presidente Donald) Trump, Estados Unidos nunca será un refugio para los matones del régimen comunista cubano que difunden propaganda, dirigen operaciones de influencia extranjera o pretenden promover una revolución contra la civilización estadounidense", advirtió Pigott.

A fines de mayo, el Gobierno Trump detuvo a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba (2009-2019) Ulises Rosales, en un reflejo de la creciente presión sobre la Habana, incluyendo sanciones a entidades y aliados del Gobierno castrista.

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Trump ha amenazado con hacerse con el control de la isla de una manera u otra y mantiene un bloqueo de crudo que ha agravado la seria crisis económica que ya sufría el país caribeño.