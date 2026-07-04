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EEUU celebra los 250 años de su independencia con lona especial antes de Canadá-Marruecos

Unos veinte minutos antes del pitido inicial, fijado a las 12.00 locales, una lona con el número 250 y barras y estrellas fue colocada en el centro del campo.
EEUU celebra los 250 años de su independencia con lona especial antes de Canadá-Marruecos
Lona especial en el campo del NRG Stadium de Houston en los prolegómenos del duelo de octavos de final del Mundial entre Canadá y Marruecos.
Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
By Washington Hispanic
julio 04, 2026 1:36 pm

Estados Unidos celebró este sábado, en el día festivo del 4 de julio, el 250 aniversario de su independencia con una lona especial en el campo del NRG Stadium de Houston en los prolegómenos del duelo de octavos de final del Mundial entre Canadá y Marruecos.

Unos veinte minutos antes del pitido inicial, fijado a las 12.00 locales, una lona con el número 250 y barras y estrellas fue colocada en el centro del campo.

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Maia Rodríguez, miembro de la Guardia Ceremonial de la Armada de Estados Unidos, entonó el himno nacional estadounidense en un estadio ya casi completamente lleno.

"¡Feliz 4 de julio!", se leyó en las pantallas gigantes del estadio de Houston, con capacidad para 68.777 espectadores.

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Marruecos y Canadá dan el pistoletazo de salida a los octavos de final del Mundial 2026, que seguirán este mismo sábado en Philadelphia con el Paraguay-Francia.

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