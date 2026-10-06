EEUU anuncia plan por 6.600 millones de dólares para expandir fabricación de submarinos

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"Hoy damos inicio oficialmente a la construcción del mayor astillero de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido nada como lo que estamos haciendo hoy", declaró Trump ante centenares de miembros de la Armada y con un buque de guerra como telón de fondo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con integrantes de la Marina este 6 de octubre de 2026, en el puerto de Baltimore en Maryland (Estados Unidos).

El presidente, Donald Trump, anunció este martes un plan de inversión público-privada por 6.600 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación de submarinos en el país.

El mandatario, en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que los republicanos se juegan su mayoría en el Congreso, se desplazó al puerto de Baltimore (Maryland) para presentar el proyecto, que prevé crear miles de empleos en la zona.

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El gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore, no participó en el acto. Según la Casa Blanca, fue invitado a asistir, pero su oficina aseguró que se le impidió intervenir en los discursos.

"Hoy damos inicio oficialmente a la construcción del mayor astillero de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido nada como lo que estamos haciendo hoy", declaró Trump ante centenares de miembros de la Armada y con un buque de guerra como telón de fondo.

En concreto, la empresa de defensa Anduril Industries invertirá 3.700 millones de dólares en la construcción de Arsenal-2, un astillero equipado con tecnología avanzada en el centro logístico Tradepoint Atlantic.

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La Armada estadounidense complementará esa inversión con un contrato adjudicado a Anduril por valor de 2.900 millones de dólares, lo que elevará el importe total a 6.600 millones.

Las instalaciones fabricarán componentes clave para los submarinos de propulsión nuclear de la clase Virginia, cuyo ensamblaje se realiza en otros astilleros.

El puerto de Baltimore es el más importante del país para el comercio de automóviles y su actividad se vio afectada por el derrumbe del puente Francis Scott Key en 2024, que bloqueó su principal acceso marítimo durante más de dos meses.

Trump ha propuesto desde su retorno a la Casa Blanca revivir la industria de los astilleros, tanto para proyectos civiles como para los destinados a la Marina.

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Ha subrayado especialmente la importancia de esta última área debido a que China, el mayor armador del mundo, ya posee más embarcaciones militares que Estados Unidos, aunque las Fuerzas Navales del país norteamericano aún mantienen desplegado más tonelaje que el gigante asiático.