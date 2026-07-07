EEUU afirma que entrega de ayuda y presencia militar en Venezuela ha sido "sólida"

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Aunque grupos civiles han acusado a Caracas de entorpecer la gestión de la crisis.

Captura de video de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El Gobierno estadounidense aseguró este martes que la entrega de ayuda ha sido "confiable y rápida" tras los terremotos en Venezuela, donde EE.UU. transitará de la fase de búsqueda y rescate a la de recuperación, aunque grupos civiles han acusado a Caracas de entorpecer la gestión de la crisis.

El encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, aseveró en una conferencia virtual que "los Estados Unidos han emprendido una respuesta para los terremotos" que ha sido "la respuesta más grande en la historia de Venezuela" con una "fuerte sólida red de asistencia sobre el terreno".

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"Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha", expresó Barrett en una llamada con el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan.

El representante de EE.UU. respondió a cuestionamientos de la prensa sobre denuncias de asociaciones civiles y ciudadanos que han acusado al Ejército venezolano y al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de impedir la distribución de asistencia humanitaria.

La polémica creció el fin de semana pasado, cuando el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó a EFE que rastrea con dispositivos electrónicos la ubicación de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela para rendir cuentas a los ciudadanos que la donaron.

Pero Barrett insistió en que el Gobierno de Rodríguez ha "cumplido con todas las solicitudes para poder movilizar esta gran respuesta humanitaria" de Estados Unidos, que incluye 1,5 millones de libras (680 toneladas) de insumos y la distribución de más de 60.000 paquetes o 'kits' de asistencia.

"Hay muchas personas sobre el terreno que están observando esto. Damos seguimiento a cada comentario y observación que recibimos, y estoy muy orgulloso de esta respuesta y lo eficaz que ha sido en cuanto a nuestro éxito, que hemos estado teniendo y que vamos a continuar teniendo porque vamos a mantenerlo a futuro", sostuvo.

EEUU avanza a "fase de reconstrucción"

Las fuerzas estadounidenses avanzarán ahora a la fase de socorro humanitario y recuperación tras dos semanas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el 24 de junio a Venezuela, donde murieron más de 3.500 personas y al menos 16.740 quedaron heridas, según el último conteo oficial.

Los elementos estadounidenses ayudaron a "salvar seis vidas", sostuvo Barrett, quien añadió que EE.UU. apoyará en el traslado de muertos.

"También hemos estado ayudando a los venezolanos en cuanto al almacenamiento y el transporte de los restos de las personas, hemos estado hablando de 10 contenedores con capacidad de congelar, congeladores, y se ha contado e identificado la gran mayoría de los cuerpos que se han recibido", mencionó.

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Barrett reiteró que "permanece intacto" el plan que elaboró el presidente Donald Trump para Venezuela tras la captura del gobernante Nicolás Maduro en enero.