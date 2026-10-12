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EEUU abre la puerta a la posible retirada de aranceles sobre Colombia

Entre los sectores afectados por los aranceles que el Gobierno Trump mantiene sobre importaciones colombianas se encuentran las flores, las confecciones, el calzado o los alimentos procesados.
EEUU abre la puerta a la posible retirada de aranceles sobre Colombia
EFE/EPA/
Foto: SHAWN THEW / POOL
By Washington Hispanic
octubre 12, 2026 10:18 pm

El presidente, Donald Trump, consideró posible este lunes la retirada de los aranceles que pesan sobre las importaciones de Colombia dada la buena relación que aseguró tener con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Puede que lo haga", respondió Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca al ser preguntado por la posible eliminación del gravamen aduanero del 12,5 % que pesa sobre ciertos bienes colombianas que entran en Estados Unidos.

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"El presidente de Colombia es amigo mío; 'El Tigre'. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó", añadió el republicano.

Trump insistió en que de la Espriella "está haciendo un gran trabajo" en la presidencia y en que es su "amigo", antes de partir rumbo al estado de Ohio, donde tiene previsto ofrecer este lunes un mitin para apoyar a candidatos de su partido en los comicios legislativos de noviembre.

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Entre los sectores afectados por los aranceles que el Gobierno Trump mantiene sobre importaciones colombianas se encuentran las flores, las confecciones, el calzado o los alimentos procesados.

Desde que de la Espriella llegó al poder en agosto, los lazos entre Washington y Bogotá se han visto fortalecidos tras la tirantez que caracterizó a la relación entre Trump y el expresidente colombiano Gustavo Petro.

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Por el momento, el acercamiento ha sido especialmente notorio en el terreno de la cooperación en seguridad, con el Pentágono apuntando a la posibilidad de ejecutar operaciones contra el narcotráfico en suelo colombiano.

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