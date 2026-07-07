Economistas piden a EE.UU. levantar sanciones a venzuela y apoyo del FMI tras terremotos

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Los académicos sostienen que: "En este momento de emergencia, las sanciones no solo son contraproducentes, sino que impiden que los recursos necesarios lleguen a quienes más los necesitan"

Un grupo de 113 economistas y académicos pidió al Gobierno de Estados Unidos este martes levantar las sanciones económicas contra Venezuela y reclamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) facilitar el acceso del país a mecanismos financieros internacionales para afrontar la emergencia provocada por los terremotos registrados en junio.

En una carta dirigida al Gobierno estadounidense y al FMI, los firmantes solicitaron retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.

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Los académicos sostienen que: "En este momento de emergencia, las sanciones no solo son contraproducentes, sino que impiden que los recursos necesarios lleguen a quienes más los necesitan", señala la carta, que reclama medidas para facilitar la recuperación tras los terremotos.

Entre los firmantes figuran el economista estadounidense Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia; Isabella Weber, economista de la Universidad de Massachusetts Amherst; y Andrés Arauz, investigador del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).

También solicitaron al FMI facilitar el acceso a instrumentos de emergencia para apoyar la recuperación del país.

"El FMI debe garantizar que Venezuela tenga acceso a los recursos necesarios para la reconstrucción y la recuperación económica", indica el documento, que también pide revisar las restricciones que afectan la participación del país en los mecanismos del organismo.

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Los firmantes sostienen que, ante una emergencia de esta magnitud, las medidas económicas restrictivas deberían ser revisadas para facilitar la asistencia y la reconstrucción.

La petición llega además en un momento de cambios en la relación entre Venezuela y el FMI, después de que el organismo anunciara la reanudación de sus contactos con Caracas tras años de interrupción.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

La cifra de fallecidos aumentó en el último balance a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado del país por este desastre, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un reporte en el que no cifró a los desaparecidos.

Estados Unidos mantiene desde hace años un amplio régimen de sanciones contra Venezuela que afecta sectores estratégicos como el petrolero y limita determinadas operaciones financieras.

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Los economistas sostienen que levantar esas restricciones permitiría al país disponer de más recursos para afrontar la crisis, una posición que Washington no ha respaldado hasta ahora.